이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '요정재형'

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가수 이소라가 오랜 공백기 동안 겪었던 힘든 시간을 솔직하게 털어놨다.15일 '요정재형' 채널에는 "독기가 쌓일 대로 쌓였어. 그만해"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에는 이소라가 게스트로 출연해 공백기 동안의 삶과 건강 상태에 대해 밝혔다.정재형은 이소라를 초대하며 반갑게 맞이했다. 그는 "유튜브 촬영은 처음 아니냐"고 인사를 건넸고, 이소라가 고객을 끄덕이자 "2년 반 전에도 출연을 부탁했는데 그때는 집 밖으로 나오지 않을 것 같았다"고 회상했다.이에 이소라는 당시 자신의 상태를 떠올리며 "그때 나는 집에서 아무것도 하지 않고 매일 누워 있었다"고 말했다. 이어 "네 음악을 들었는데 빛이 비치는 것 같은 느낌이 들었다"며 정재형 덕분에 다시 녹음을 결심하게 됐다고 말했다.정재형은 "그때는 네 실체를 본 사람이 없다고 할 정도였다"며 두문 불출했던 당시 상황을 언급하자 이소라는 "바깥에 아예 안 나갔다. 아파트 엘리베이터를 탄 게 1년에 한 번이었다. 공연하러 나갈 때만 (탔다)"고 설명했다.또 이소라는 "내가 성대를 다쳤다. 목소리가 안 나와서 너무 슬펐다"고 고백했다.특히 공백기 동안 건강 상태가 크게 악화됐다며 "그때 몸무게가 100kg까지 나갔다"고 고백했다. 그는 "1년 동안 살을 정말 많이 뺐다"며 당시 체중 변화를 언급했다.병원에서 받은 진단도 언급하며 이소라는 "혈압이 190까지 올라갔다"며 "숨이 차서 걷기도 힘들었다"고 털어놨다. 그는 "이 상태로 노래를 할 수 있을까 걱정됐다"며 불안한 심정을 겪었다고 전했다.한편 이소라는 최근 개인 유튜브 채널을 개설하며 약 5년 만에 활동 재개 소식을 전해 많은 관심을 모으고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr