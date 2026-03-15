[공식] 십센치 권정열, 결국 사과했다…공연 전액 환불 결정 "목 컨디션 저하"

가수 십센치(10CM·권정열)가 싱가포르 공연 티켓 전액 환불을 결정했다.
15일 십센치 측은 공식 SNS를 통해 공연 티켓 환불에 관한 글을 게재했다. 십센치 측은 “공연 당일 갑작스러운 목 컨디션 저하로 현지 의료진의 진료를 받았다”며 “공연을 기대하고 찾아주신 팬 여러분을 위해 무대에 오르고자 하는 아티스트의 의지에 따라 공연은 예정대로 진행됐다”고 설명했다.
이어 십센치 측은 “최상의 컨디션으로 완성도 있는 무대를 보여드리지 못한 점 깊이 사과드린다”며 “본 공연은 전액 환불이 진행될 예정”이라고 밝혔다.
십센치는 지난 14일 싱가포르에서 '2026 10CM Asia Tour ‘To 10CM: Chapter 1’ in Singapore' 공연을 진행했다. 십센치의 아시아 투어는 서울을 시작으로 부산, 방콕, 싱가포르, 타이베이, 도쿄, 홍콩, 대전까지 총 8개 도시에서 오는 5월 3일까지 진행된다. 이하 십센치 공식 SNS 전문안녕하세요.
금일 (3/14) 진행된 2026 10CM Asia Tour <To 10CM: Chapter 1> in Singapore 공연 티켓 환불 관련하여 안내드립니다.
공연 당일 갑작스러운 목 컨디션 저하로 현지 의료진의 진료를 받았습니다. 공연을 기대하고 찾아주신 팬 여러분을 위해 무대에 오르고자 하는 아티스트의 의지에 따라 공연은 예정대로 진행되었습니다.
싱가포르 공연을 기다려주시고 현장을 찾아주신 모든 팬 여러분께 최상의 컨디션으로 완성도 있는 무대를 보여드리지 못한 점 깊이 사과드리며, 본 공연은 전액 환불이 진행될 예정입니다.
당사는 이후에도 의료진과 함께 아티스트의 컨디션을 면밀히 확인하며 건강과 안전을 최우선으로 고려하고, 빠른 회복을 위해 최선을 다하겠습니다.
공연 환불 관련 세부 방법은 FriedRice Entertainment 공식 인스타그램을 통해 추후 안내드릴 예정입니다.
다시 한번 너른 양해 부탁 드립니다.
감사합니다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
15일 십센치 측은 공식 SNS를 통해 공연 티켓 환불에 관한 글을 게재했다. 십센치 측은 “공연 당일 갑작스러운 목 컨디션 저하로 현지 의료진의 진료를 받았다”며 “공연을 기대하고 찾아주신 팬 여러분을 위해 무대에 오르고자 하는 아티스트의 의지에 따라 공연은 예정대로 진행됐다”고 설명했다.
이어 십센치 측은 “최상의 컨디션으로 완성도 있는 무대를 보여드리지 못한 점 깊이 사과드린다”며 “본 공연은 전액 환불이 진행될 예정”이라고 밝혔다.
십센치는 지난 14일 싱가포르에서 '2026 10CM Asia Tour ‘To 10CM: Chapter 1’ in Singapore' 공연을 진행했다. 십센치의 아시아 투어는 서울을 시작으로 부산, 방콕, 싱가포르, 타이베이, 도쿄, 홍콩, 대전까지 총 8개 도시에서 오는 5월 3일까지 진행된다. 이하 십센치 공식 SNS 전문안녕하세요.
금일 (3/14) 진행된 2026 10CM Asia Tour <To 10CM: Chapter 1> in Singapore 공연 티켓 환불 관련하여 안내드립니다.
공연 당일 갑작스러운 목 컨디션 저하로 현지 의료진의 진료를 받았습니다. 공연을 기대하고 찾아주신 팬 여러분을 위해 무대에 오르고자 하는 아티스트의 의지에 따라 공연은 예정대로 진행되었습니다.
싱가포르 공연을 기다려주시고 현장을 찾아주신 모든 팬 여러분께 최상의 컨디션으로 완성도 있는 무대를 보여드리지 못한 점 깊이 사과드리며, 본 공연은 전액 환불이 진행될 예정입니다.
당사는 이후에도 의료진과 함께 아티스트의 컨디션을 면밀히 확인하며 건강과 안전을 최우선으로 고려하고, 빠른 회복을 위해 최선을 다하겠습니다.
공연 환불 관련 세부 방법은 FriedRice Entertainment 공식 인스타그램을 통해 추후 안내드릴 예정입니다.
다시 한번 너른 양해 부탁 드립니다.
감사합니다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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