톱스타♥의사 커플 탄생했다…주선자는 전노민, "한눈에 반해 만남 부탁" ('닥터신')[종합]

사진제공=TV조선

TV CHOSUN 주말미니시리즈 ‘닥터신’이 ‘피비(Phoebe)표 첫 메디컬 스릴러 드라마’의 서막을 열었다.지난 14일 방송된 '닥터신' 1회에서는 신기에 가까운 뇌수술 실력을 지닌 천재 의사 신주신(정이찬 분)과 인기 정상의 톱배우 모모(백서라 분)가 운명적인 로맨스를 시작한 가운데 모모가 비극적인 사고를 당하는 모습이 담겼다. 모모를 취재하며 가까워진 기자 금바라(주세빈 분)와 어린 시절 애틋한 사연으로 엮인 하용중(안우연 분), 모모의 스타일리스트인 김진주(천영민 분)까지 얽히고설킨 인물들의 관계가 펼쳐졌다.먼저 신주신이 뇌수술에 한창 집중하고 있던 순간, 스쿠버 다이빙을 나갔던 모모가 사고로 의식을 잃고 신주신의 병원으로 이송돼 긴장감을 높였다. 같은 시각, 금바라는 모모를 만나기로 했다가 바람맞은 후 집으로 향했고 금바라의 집 앞에서 기다리던 김진주는 금바라에게 모모의 사고 내용을 알리고는 입단속을 시켰다.이어 모모의 사고를 기점으로 6개월 전 과거 상황으로 반전됐다. 금바라가 인터뷰하기 위해 하용중을 만나는 모습이 회상으로 그려졌다. 금바라는 하용중을 바라보며, 어린 시절 보육원에서 친오빠처럼 금바라를 보살펴온 지안희(차지혁 분)와 지안희의 친구이자 따뜻했던 하용중을 떠올렸다. 그러나 인터뷰가 끝날 때까지 하용중은 금바라를 전혀 알아보지 못했고, 금바라는 아쉬운 마음을 애써 숨겼다. 그 사이 TV 드라마 속에서 광기 어린 연기력을 뿜어내는 모모를 보고 한눈에 반한 신주신은 친구 하용중의 형 제임스(전노민 분)에게 모모와의 만남을 부탁했다. 하지만 신주신과 만난 모모는 재촬영이 있다며 저녁 식사를 거절한 후 신주신의 애프터 요청도 “저 드라마 속 캐릭터처럼 매력적이지 않아요”라며 딱 잘랐다.모모의 사고 6개월 후 모모는 고압 산소 치료기 안에 깊은 잠에 빠진 모습으로 안타까움을 배가시켰다. 신주신을 찾아온 모모의 엄마 현란희(송지인 분)는 신주신 아버지로부터 들은 뇌 체인지에 대해 얘기했고, 뇌를 바꿀 대상이 없다는 신주신에게 “나”라며 자신을 지목했다. 현란희는 수술이 잘못될까 봐 걱정하는 신주신에게 “뇌만 나한테 옮기면 되잖아 눈, 코, 입 다 그대로. 이게 엄마 마음이야”라며 신주신을 설득했다.결국 수술대에 엎드려 머리카락이 잘려 나가는 모모와 현란희의 모습 위로, 모모와의 행복했던 시간을 추억하며 메스를 집어 든 신주신이 뇌수술에 돌입하는 모습이 담기면서 앞으로의 충격 스토리에 대한 궁금증을 폭주시켰다.‘닥터신’ 첫 방송은 모모의 스쿠버 다이빙 사고를 기점으로 6개월 전 과거와 6개월 후 현재를 오가는 교차 구성으로 예측 불가한 반전 전개와 인물들의 입체적 변화를 강조했다.송지인은 딸 모모에 대한 자부심과 모성애가 넘치면서도 속내를 알 수 없는 현란희로, 전노민은 부드러운 화법과 능청스러운 유머가 남다른 제임스로 파격적인 연기 변신에 도전, 강렬한 인상을 남겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr