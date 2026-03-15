사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

에스파 카리나의 성숙해진 미모가 팬들을 설레게 하고 있다.최근 카리나는 자신의 인스타그램에 "새 신을 신고 뛰어보자"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 카리나는 실내 소파 앞에서 무릎을 소파 위에 올린 채 몸을 살짝 기울이며 카메라를 바라보고 있고 길게 내려오는 검은 웨이브 머리가 어깨와 등을 따라 자연스럽게 흐르며 얼굴선을 또렷하게 드러낸다.짙은 색 상의 위에 얇은 소재의 검은 상의를 레이어드한 카리나의 스타일에 하얀 미니스커트와 얇은 벨트를 매치해 또렷한 대비를 만들고 발목까지 올라오는 흰 양말과 하늘색 운동화를 신어 밝은 색감의 포인트를 더한다.이어진 사진에서는 유리 난간이 있는 야외 발코니에서 햇빛이 강하게 들어오는 가운데 카리나가 난간 앞에 서서 카메라를 바라보고 있고 아래로는 녹색 식물이 길게 이어진 화단과 도로, 가로등이 보이며 멀리에는 여러 건물이 흐릿하게 서 있는 도시 풍경이 이어진다.또 다른 사진에서는 같은 발코니 공간에서 난간에 팔을 올린 채 서 있는 카리나의 모습이 담겼고 밝은 햇빛이 길게 드리운 바닥과 유리 난간을 따라 이어진 초록 식물들이 공간의 밝은 분위기를 만든다. 마지막 사진에서 카리나는 실내 소파 앞에서 몸을 옆으로 돌린 채 앉아 있는 모습이 담겼고 길게 웨이브가 들어간 머리와 검은 상의, 하얀 스커트가 어우러지며 차분하면서도 또렷한 스타일이 강조된다.이를 본 팬들은 "카리나는 정말 아름답다" "키리나가 명품 신발을 신으니 더욱 멋져 보인다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 점점 예뻐져" "귀여운 신발이네" 등의 댓글을 달았다.한편 카리나는 2000년생으로 26세이며 2020년 에스파로 데뷔했다. 최근 카리나가 속한 에스파는 '2025 aespa LIVE TOUR -SYNK : aeXIS LINE'(2025 에스파 라이브 투어 – 싱크 : 엑시스 라인) in MACAU 일정을 마쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr