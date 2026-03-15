'전교1등 출신' 유명 개그맨, 알고보니 10억 박물관 소유자였다…"무려 200평 규모" ('전참시')

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고등학교 때 학생회장에 전교 1등 출신이라고 밝혔던 개그맨 이상민이 10억 규모의 박물관을 공개했다.지난 14일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 389회에서는 1년에 장난감 구매비만 6000만원이라는 장난감계 톱 티어 개그맨 이상훈이 첫 출연했다.전 세계에 단 하나뿐인 약 1억 원가량의 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 헌트릭스 샘플 피규어가 출시 전 이상훈에게 가장 먼저 배달됐다. 제작사가 한국 팬들에게 선보이고 싶어 이상훈 채널을 선택했다는 사실은 ‘덕후계 유재석’다운 그의 영향력을 실감케 했다. 하나 밖에 없는 샘플이라 택배도 불가해 홍콩에서 핸드캐리로 직접 운반해줬다고. 조형사의 섬세한 손끝에서 탄생한 초희귀 샘플의 정교한 디테일에 참견인들도 초집중 모드로 빠져들었다.이상훈의 덕질은 본인을 넘어 주변인들에게도 영향력을 끼쳤다. 연예계 대표 ‘스타워즈 덕후’ 강다니엘과는 집에서 함께 식사할 정도로 돈독한 사이고, 트레저 최현석과 10CM를 각각 ‘탑덕후가 낳은 덕후(탑낳덕)’ 1, 2호라 밝혔다. 이 외에도 조립 시간이 부족한 이상훈을 위해 동료 개그맨 박영진, 정범균의 아내를 비롯해 개그맨 후배들, PD등 총 6명이 동원되어 운영되는 상부상조 ‘조립 특공대’의 실체는 하나의 문화로 자리 잡은 그들만의 유쾌한 덕질 리그를 보여줬다.무엇보다 25년의 시간과 무려 10억 원의 거액을 투입해 완성한 약 200평 규모의 2층짜리 장난감 박물관은 압도적인 스케일로 경탄을 자아냈다. 영화와 만화 속 캐릭터들이 금방이라도 튀어나올 듯 생생하게 전시된 이곳은 총 무게만 60톤에 달하는 방대한 수집품들로 채워져 있다.이상훈의 덕질 행보는 하루의 마무리인 저녁 시간에도 계속됐다. 피규어 커스텀 작가 ‘좐박토이’와 피규어에 맞는 배경을 제작하는 ‘아디오스’를 만나 기상천외한 커스텀 세계를 탐방하는 그의 눈빛이 어느 때보다 광기의 빛을 발했다.다음 주 방송에서는 가수 겸 배우 나나의 모던함 가득한 하우스가 전격 공개된다. 도회적이고 차가운 이미지와는 180도 다른, 소탈하고 털털한 나나의 반전 일상이 팔색조 매력을 선사할 예정이다. 이어 한국 스노보드 빅에어 종목에서 값진 첫 동메달을 거머쥐며 새 역사를 쓰고 있는 국가대표 유승은 선수가 출격한다. 세계를 매료시킨 기술 뒤에 감춰진 치열한 훈련 과정과 동메달 뒤에 숨겨진 비하인드 스토리가 가감 없이 공개될 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr