텐아시아 DB

사진=JTBC '뉴스룸'

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'뉴스룸' 장항준 감독이 차기작에 대해 언급했다.14일 방송된 JTBC '뉴스룸'에는 장항준 감독이 출연해 영화 '왕과 사는 남자'로 큰 사랑을 받고 있는 소감부터 차기작 구상까지 솔직하게 털어놨다.이날 장항준 감독은 '왕과 사는 남자' 시나리오를 여러 차례 수정하며 가장 많이 손본 인물도 엄흥도였다고 밝혔다.장 감독은 "엄흥도가 갈등해야 했다. 살기 위해 고발할 것인가, 아니면 불쌍한 어린 왕을 지킬 것인가의 라인이 중요했다"면서 "단종이 왜 왕이어야 하는지, 왕이 되면 어떻게 해야 하는지를 마을 사람들에게 배운다고 생각했다. 함께 밥 먹고 웃고, 글을 가르치는 장면들이 영화의 줄기 같은 장면"이라고 설명했다."스스로가 엄흥도였다면 어땠겠냐"는 질문에 장항준은 "관아에 갔죠"라고 솔직히 답한 뒤 "삼족을 멸한다는데 그걸 버티긴 어렵다. 우리가 독립투사와 애국지사들을 존경하는 이유는 일신의 안락함을 버리신 분들이기 때문이다. 평범한 사람들은 그렇게 못 한다"고 말했다.그러면서 '엄홍도'를 향한 메시지에는 "600년이 지나 후세들이 어르신의 의의를 되새길 수 있게 해주셔서 감사하다고 말하고 싶다"며 엄흥도에게 전하고 싶은 인사도 남겼다.장항준은 장르를 가리지 않고 다양한 작품을 해온 이유에 대해 "제가 싫증을 잘 낸다"며 웃었다. 이어 "그래서 지인들에게 '영화 감독계의 김밥천국'이라는 말을 한다. 아줌마 둘이 주방에 있는데 메뉴가 50개 있는 느낌"이라고 비유했다. 그러면서 "다음에 사극은 안 할 거"라고 덧붙였다.현재는 두 편의 차기작을 검토 중이라고 밝힌 장항준은 "하나는 블랙 코미디 장르고, 또 하나는 인간 심연의 감정을 건드리는 미스터리 스릴러"라고 귀띔했다.아내 김은희 작가가 좋아하는 초기작 '뛰다가 생각이 나면'에 대해서는 "와이프와 불과 2~3일 전에도 다시 만들면 어떨까 이야기를 했다"면서도 "30년 전에 쓴 시나리오라 지금 시대에 어떻게 받아들여질지는 모르겠다"고 말했다.장항준은 감독으로서의 최종 목표로 "오래 하는 것"이라며 "등수나 경쟁에는 크게 관심이 없다. 잘됐다 안 됐다를 반복해도 오래 영화 현장에 있고 싶다. 영화감독처럼 재밌는 직업을 아직 찾지 못했다"고 밝혔다. 이어 "그냥 재미있고 신나게 살기 위한 바람이다. 영화감독 은퇴 후에는 작가를 해보고 싶다"라고 전했다.한편, 영화 '왕과 사는 남자'는 1200만 관객을 돌파하며 뜨거운 인기를 누리고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr