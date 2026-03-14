사진=MBC '놀면 뭐하니?'

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

'놀면 뭐하니' 허경환이 고정 발탁 후 논란에 휩싸였다.14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'는 ‘AI와 함께하는 하루’ 편으로 배우 김광규가 함께했다.이날 유재석은 오프닝에서 허경환 고정 확정 소식을 전했다. 허경환이 큰절로 시청자에 감사 인사한 가운데, 유재석은 "시청자들이 '왜 멤버로 안 하냐'는 말이 많았다"고 전했고, 하하 또한 "시청자가 만든 것"이라고 이야기했다.허경환은 "긴 시간이었다. 3개월 동안 정말, 좋은 날 너무 감사드린다"면서도 "어머니가 '밥값 내기 60만원' 돈을 써서 들어갔냐고 하더라. 그냥 우연찮게 그 직후가 된 것"이라고 토로해 폭소케 했다.첫 고정 녹화에서 허경환은 "웃음만이!"라며 우물쭈물 역량을 발휘하지 못했다. 멤버들이 "고정됐는데도 불안하네"라고 지적하자, 허경환은 "하고 싶은 게 많다"고 이야기했다. 하하는 "지난주에 재석이 형 없이 밥을 먹었는데, 이제 고정이라 부담 없다고 자신만 믿으라고 하더라"고 폭로해 웃음을 선사했다.게스트 김광규가 함께한 ‘AI와 함께하는 하루’가 시작됐다. 그의 일과가 공개되자, AI는 "연륜있는 싱글 남성의 하루다. 건강을 신경 쓰면서도 목적 없는 배회로 외로움을 달래는 모습이 인상적이다. 무병장수 꿈나무로 보인다. 식단이 거의 요양원 식단"이라고 독설을 날려 배꼽을 쥐게했다.유재석이 AI에 "김광규 놀뭐 고정 가능성이 있냐"고 묻자, AI는 "환갑 아기 김광규는 좀 힘들지. 이미 멤버 꽉 찼어. 지금처럼 게스트로 나오는 게 좋다"고 조언했다. 이어 "허경환 '놀뭐' 고정은?"이라고 질문하자, AI는 "걔가 거길 왜 들어가? 인중에 땀이나 닦으라"고 말했다. 허경환은 "AI 5분만 빌려달라. 대판 싸워야겠다"라며 불편함을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr