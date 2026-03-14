이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘JTBC Entertainment’

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그룹 소녀시대 티파니가 남편인 배우 변요한과의 러브스토리를 처음으로 공개해 관심을 모으고 있다.티파니는 지난 13일 유튜브 채널 ‘JTBC Entertainment’에 출연해 남편 변요한과 연인으로 발전하게 된 과정을 털어놨다.두 사람의 인연은 디즈니+시리즈 '삼식이 삼촌'에서 시작됐다. 작품에서 함께 호흡을 맞춘 뒤 시간이 흐르며 자연스럽게 가까워졌다고 설명했다.티파니는 변요한에 대해 "너무 좋은 사람이라 계속 만날 일이 있으면 좋겠다고 생각했다"고 말했다.이어 "일적으로도 대화가 너무 잘 통했다"며 "영화나 취향, 패션 같은 것들도 잘 맞았다. 서로 존중하고 서포트하는 부분이 잘 맞아서 관계가 자연스럽게 이어진 것 같다"고 전했다.연애의 시작은 변요한의 연락이었다고. MC 김풍이 "먼저 연락한 사람이 변요한이었냐"고 묻자 티파니는 "변요한 씨가 먼저 연락을 했다"며 "리더십이 굉장히 좋은 분이라 이렇게 행복한 소식을 발표하게 됐다"며 애정을 드러냈다.티파니는 "많은 관심과 사랑 감사하다"며 "정말 프로페셔널한 분이라 다시 못 만날까 봐 걱정하기도했다"며 솔직한 속마음을 전했다.앞서 두 사람은 지난해 12월 결혼을 전제로 한 열애 사실을 공식 인정한 바 있다. 당시 티파니는 "나에게 안정을 주는 사람"고 얘기했고, 변요한 역시 자신의 SNS를 통해 "함께 있으면 더 나은 사람이 되고 싶게 만드는 사람을 만났다"며 애정을 드러냈다.두 사람은 지난달 27일 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 변요한의 소속사 팀호프 측은 "두 사람이 깊은 신뢰를 바탕으로 부부의 연을 맺었다"며 "예식은 가족들만 모시고 예배 형식으로 간소하게 진행할 계획"이라고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr