사진 = 이종석 인스타그램

사진 = 이종석 인스타그램

사진 = 이종석 인스타그램

사진 = 이종석 인스타그램

배우 이종석의 모델핏 비주얼이 눈길을 끈다.최근 이종석은 자신의 인스타그램에 "피렌체~~"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이종석은 강가를 따라 이어진 건물들이 보이는 풍경 앞에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 이종석은 붉은색과 노란색 외벽의 건물들이 강 건너편에 줄지어 서 있고 잔잔한 물 위로 건물들이 비치는 배경 속에서 벽돌 난간에 몸을 기대듯 서서 강을 바라보고 있다.이종석은 초록색 볼캡과 검은 선글라스를 착용하고 어두운 색 니트 패턴이 돋보이는 상의에 데님 팬츠를 매치한 차림으로 편안한 여행 분위기를 드러낸다. 어깨에 멘 가방에는 작은 인형 모양 키링이 달려 있고 손에는 휴대전화를 들고 있어 자연스러운 여행 중 한 장면처럼 보인다.이어지는 사진에서 이종석은 같은 장소에서 고개를 돌려 카메라를 바라보며 밝게 웃는 모습이 담겨 강변 풍경과 함께 한층 여유로운 분위기가 이어진다. 또 다른 사진에서는 차량 내부 좌석에 앉아 카메라를 향해 셀카를 찍은 장면이 보이며 갈색 상의 위에 파란색 터틀넥을 레이어드한 차림으로 차분한 표정을 짓고 있다.마지막 사진에서 이종석은 실내 공간에서 카메라를 들고 촬영하고 있다. 어두운 색 재킷과 패턴이 들어간 넥타이를 착용한 단정한 차림으로 테이블 위에 놓인 책들과 장식물이 보이는 공간 속에서 정면을 바라보고 있다.이를 본 팬들은 "피렌체의 멋진 사진 많이 올려줘서 고마워요", "늘 응원합니다", "너무 멋있어요", "화이팅", "귀여워요", "피렌체 너무 좋네요" 등의 댓글을 달았다.이종석은 최근 이탈리아 밀라노에서 열린 '페라가모 2026 F/W 패션쇼' 일정을 소화한 뒤 피렌체로 이동해 시간을 보내고 있는 것으로 알려졌다.한편 1989년생인 이종석은 가수 겸 배우 아이유와 공개 열애 중이다. 이종석은 하반기 공개를 앞둔 디즈니플러스 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 출연하며 드라마 '이섭의 연애' 주인공으로 캐스팅됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr