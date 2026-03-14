사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

사진 = 신슬기 인스타그램

배우 신슬기의 고급스러운 미모가 빛을 발하고 있다.최근 신슬기는 자신의 인스타그램에 "IFNE 이프네랑 봄맞이"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 신슬기는 분홍빛과 흰색 꽃이 풍성하게 담긴 꽃다발을 앞에 두고 서 있으며 두 손으로 얼굴 앞에 하트 모양을 만들며 카메라를 바라보고 있다. 꽃다발에는 장미와 작은 흰색 꽃들이 함께 어우러져 있고 투명 포장지와 리본이 둘러져 있으며 뒤쪽에는 브러시와 스타일링 도구가 꽂혀 있는 정리함이 놓인 공간이 보인다.다른 사진에서는 긴 갈색 머리를 자연스럽게 내린 채 체크 패턴 반소매 블라우스와 데님 하의를 입고 서서 몸을 살짝 기울인 자세로 옆을 바라보고 있으며 격자 무늬가 있는 유리 파티션과 메모지가 붙어 있는 배경 앞에서 부드러운 표정을 짓고 있는 모습이 담겨 있다.이어지는 사진에서 신슬기는 안경을 쓰고 베이지색 재킷과 흰색 셔츠 차림으로 책상에 앉아 'IFNE'라고 적힌 책자를 펼쳐 들고 페이지를 넘기며 바라보고 있고 책상 위에는 색색의 펜이 꽂힌 펜꽂이와 노트북이 놓여 있어 단정한 사무 공간 분위기가 전해진다. 또 다른 사진에서는 블라인드가 내려진 창 앞 책상에 손을 짚은 채 서 있는 모습이 담겨 있으며 베이지색 재킷과 하늘색 셔츠가 어우러진 차림으로 노트북이 놓인 책상 옆에서 차분한 표정을 짓고 있다.이를 본 팬들은 "슬기님이 봄 그 자체네요", "여신", "너무 예뻐", "세상에서젤예쁨", "꽃보다 슬기", "사랑스러워요" 등의 댓글을 달았다.한편 1998년생인 신슬기는 서울 강남구 신사역에 있는 대형 성형외과 원장의 딸인 것으로 알려졌다. 해당 성형외과 매매가는 1000억원으로 알려져 있다. 서울대학교 피아노 전공인 신슬기는 넷플릭스 '솔로지옥2'에 출연해 외모로 주목을 받았고 반전 학력으로 인기를 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr