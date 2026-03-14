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/ 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

유재석이 사랑꾼 면모를 보여준다.MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 독거남 김광규의 일상을 외롭지 않게 만들 'AI가 정해주는 하루' 편이 공개된다.이날 AI의 선택을 받은 유재석은 멤버들의 반대를 뚫고, 자신의 스타일대로 단체복을 맞춰 입으면서 기분 좋게 일정을 시작한다. 반면 오늘의 주인공 김광규는 AI의 선택을 받지 못한다. 심지어 유재석, 허경환, 주우재는 광규 없는 광규 산책길을 걷게 된다.산책을 하던 유재석은 커플룩을 입은 시민을 발견하고, 아내 나경은을 떠올리는 사랑꾼 면모를 보인다. 유재석은 "신혼 때 경은이가 커플 옷 입자고 할 때 입을 걸"이라면서, "요즘은 내가 커플 옷 맞춰 입고 싶은데 경은이가 싫다고 해. 내가 후회가 돼"라고 엇갈린 부부의 타이밍을 말한다.이어 유재석은 허경환, 주우재에게 연애할 때 커플룩 입는 것을 강력 추천하며 "다 때가 있는 거다"라고 조언해 웃음을 자아낸다.그런가 하면 유재석, 허경환, 주우재는 광규 없는 광규 산책길을 걸으며 예상치 못한 상황에 발을 동동 굴러, 과연 무슨 일이 있었는지 본 방송에 관심이 집중된다.14일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr