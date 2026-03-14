사진 = 구혜선 인스타그램

배우 구혜선이 학위복을 입은 사진을 공개하며 단정한 근황을 전했다.최근 구혜선은 자신의 인스타그램에 "기부자 목도리를 선물주셔서 감사합니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 구혜선은 검은 학위복과 학사모를 착용한 채 건물 앞에 서서 카메라를 바라보고 있으며 길게 내려오는 갈색 머리와 차분한 표정이 어우러져 단정한 분위기를 만든다. 학위복 위로는 파란색 바탕에 흰 줄이 들어간 목도리가 길게 내려와 있는데 목도리 하단에는 'KAIST 1971'이라는 글자가 또렷하게 보이며 학위복 안쪽에는 밝은 파란색 계열의 의상이 살짝 드러나 전체적으로 깔끔한 색 대비가 눈에 띈다. 뒤쪽으로는 붉은 벽돌로 쌓인 건물 벽과 밝은 색의 기둥이 함께 보이고 바닥에는 작은 흰 돌들이 깔려 있어 단정한 건물 외부 공간의 분위기가 자연스럽게 이어진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "언니 정말 축하해요", "화이팅", "아름다운 사람", "언니는 늘 자기 길을 차분하게 걸어가면서 결국 이렇게 멋진 순간을 만들어내는 사람인 것 같아요" 등의 댓글을 달았다.최근 구혜선은 자신이 직접 연구하고 개발한 헤어롤의 특허를 취득해 벤처기업의 대표로 활동하고 있다. 특히 과거 MBC '라디오스타'에서 "학생들이 헤어롤을 머리에 감고 다니더라 그걸 보고 '왜 헤어롤은 항상 저 모양일까' 생각했다"며 "사용할 때만 말고 아닐 때는 펼쳐서 끼고 다닐 수 있다"고 밝힌 바 있다. 구혜선은 이러한 성과를 인정받아 재학 중인 카이스트 특별포상 수상자로 선정됐다.한편 구혜선은 1984년생으로 42세다. 구혜선은 30대 후반의 나이에 대학에 복학해 성균관대 수석 졸업장을 얻으며 얼굴만 예쁜게 아닌 지성미도 뛰어난 배우임을 입증한 바 있다. 뿐만 아니라 지난 2024년 6월 카이스트 과학저널리즘대학원프로그램 공학 석사 과정에 최종 합격하며 많은 사람들의 이목을 집중시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr