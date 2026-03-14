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/ 사진=MBC ‘놀면 뭐하니?’

유재석이 업그레이드된 AI의 활약에 깜짝 놀란다.MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 김광규의 지루한 일상을 바꿔줄 AI의 활약이 펼쳐진다. 유재석, 하하, 허경환, 주우재는 AI가 정해주는 대로 김광규의 하루를 함께한다.이날 멤버들은 이전보다 한층 업그레이드된 AI와 만남을 갖는다. AI는 대화는 물론 사진으로 게임까지 하는 등 활약 범위를 넓히며 멤버들을 놀라게 한다.멤버들은 커피값을 계산할 사람을 골라달라는 요청도 신박하게 던진다. 사진 속 다섯 명 중 계산할 사람을 민머리로 만들어 달라고 한 것. 뜨끔한 김광규는 자신이 선택될까 긴장하는데, 과연 AI가 민머리로 변신시킬 계산 당첨자는 누구일지 관심이 모인다.그런가 하면, 허경환의 고정 소식에 질투가 난 김광규는 AI에게 자신의 고정 가능성을 물어본다. AI의 답변에 일동 숙연해지고, 유재석은 “팩트로 때리네”라며 놀라워한다. 과연 AI가 어떠한 허를 찌르는 답변을 한 것일지 궁금증을 자극한다.14일 오후 6시 30분 방송되는 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr