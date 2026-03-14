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배우 진태현이 입양한 딸에 대한 애정을 보였다.최근 진태현은 자신의 계정에 장문의 글을 작성했다.이하 진태현 글 전문.전 저의 자녀가 되면무슨 일이 있어도 꿈을 이뤄주려고 노력합니다왜냐하면 매일 새벽에 기도해줘야 하는부모라는 이름을 얻었기 때문입니다아내는 평생 사랑하고 지켜야 하는유일한 여자입니다자녀는 사랑하는 배우자를 만나기 전까지사랑해 주고 어떻게든 하고자 하는 것들을최선을 다해 도와줘야 합니다그동안 저의 삶에시험장들도 데려다줘봤고학교들도 찾아줘 봤고취업 때 조언들도 해봤고등록금을 마련을 위해 차도 팔아봤고늘 지방에 훈련 가면 옆에서 함께 있어봤고지방에 사는 아이는 늘 시간 내어 굳이 보러 갔고졸업식도 엄빠의 이름으로 가봤고지갑에 10만 원 밖에 없어도10만 원 다 내어줘 봤습니다제가 20대 너무 힘든 시간들을 보내 봤기에청년 시절이 너무 중요합니다이번에 푸마코리아에서우리 지혜에게 좋은 제안을 주셔서엘리트 육상 선수로서 후원선수계약을 해주셨습니다 너무 감사합니다영문 계약서 읽느라 고등학생 때 보다더 열심히 공부해 본 1박 2일이었습니다앞으로 지혜선수에게감사와 겸손을 무장시켜성적이 좋은 선수도 중요하지만먼저 운동이 훈련이 좋은 사람이 되도록옆에서 잔소리의 대마왕이 되어줘야겠습니다전 이제 아빠도 하지만에이전트도 합니다따님덕에 푸마 본사에서사진도 찍어봤습니다늘 하나님께 감사할 뿐입니다류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr