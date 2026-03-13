[사진 출처 : TV CHOSUN ‘금타는 금요일’, ‘미스터트롯2’, MBN ‘현역가왕2’, ‘한일톱텐쇼’, ‘2025 한일가왕전’, KBS 2TV ‘불후의 명곡’]

송가인의 ‘거문고야’가 남자 트로트 가수들의 경연 필승곡으로 자리매김 했다.지난 6일 방송된 TV CHOSUN ‘금타는 금요일’에서는 트롯 오디션 역사 속 화제를 모았던 무대들이 다시 조명된 가운데, 남승민이 송가인의 대표곡이자 ‘미스터트롯2’에서 박지현의 레전드 무대로 꼽히는 ‘거문고야’를 선곡, 방송 이후 원곡을 향한 뜨거운 관심이 모이고 있다.‘거문고야’는 송가인의 정규 2집 ‘몽(夢)’의 수록곡으로, 원곡이 여성 보컬 곡임에도 불구하고 젊은 남성 트로트 가수들에게 꾸준히 재해석되며 경연에서 즐겨 선택되는 곡으로 자리 잡았다. 국악적 정서를 담은 선율과 깊은 감정선을 바탕으로 넓은 음역대와 폭발적인 성량, 섬세한 감정 표현을 동시에 보여줄 수 있는 구조를 갖추고 있어 가창력을 입증하기에 적합한 무대곡이라는 평가다.대표적인 사례로 ‘미스터트롯2’에서 선(善)을 차지한 박지현을 꼽을 수 있다. 박지현 특유의 시원한 창법으로 재해석한 ‘거문고야’ 무대는 본선 4차 1라운드에서 공개된 이후 강렬한 몰입도를 선사하며 현재까지 공식 유튜브 채널에서 527만 회(12일 기준)가 넘는 조회수를 기록, 많은 팬을 유입시킨 레전드 무대로 회자되고 있다.‘미스터트롯2’ 출신 황민호 역시 TV CHOSUN ‘화요일은 밤이 좋아’(이하 ‘화밤’)와 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 등 음악 경연 프로그램에서 ‘거문고야’를 선보였으며 ‘화밤’ 무대 영상은 공식 유튜브 채널 127만 회 이상의 조회수를 기록하며 화제를 모았다. 이밖에도 MBN ‘불타는 장미단’의 민수현, ‘한일톱텐쇼’의 김태웅, ‘현역가왕2’의 곽영광, ‘2025 한일가왕전’에서 김준수와 최수호의 듀엣 무대까지 다양한 경연 프로그램에서 젊은 남성 트로트 가수들이 ‘거문고야’를 꾸준히 선택하며 자신만의 색깔을 드러내고 있다.미스트롯 초대 진(眞)으로 이름을 알린 송가인은 오디션 프로그램이 배출한 대표적인 트로트 스타로 자리매김했다. 송가인 특유의 국악적 정서를 기반으로 한 음악 세계는 세대와 성별을 아우르는 폭넓은 사랑을 받으며 ‘거문고야’를 비롯해 ‘엄마 아리랑’, ‘월하가약’, ‘서울의 달’ 등은 각종 경연 프로그램에서 단골 레퍼토리로 불리며 대표 히트곡으로 자리 잡았다.이 같은 흐름 속에서 송가인의 노래들은 단순한 히트곡을 넘어 트로트 경연 무대에서 세대를 잇는 레퍼토리로 확장되고 있다. 특히 젊은 남성 트로트 가수들이 ‘거문고야’를 통해 자신의 가창력과 개성을 증명하는 무대로 활용하면서, 송가인의 음악이 트로트 신에 미치는 현재진행형 영향력을 다시 한번 보여주고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr