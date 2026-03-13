사진제공=MBN
사진제공=MBN
배우 이경실이 신내림을 받고 무속인이 됐다고 밝혔다.

지난 12일 방송된 MBN ‘특종세상’에는 무속인의 길을 걷고 있는 배우 이경실이 출연했다.

이경실은 KBS 14기 공채 탤런트로 데뷔, 이병헌, 손현주, 김정난 등과 동기다. 집 안에 신당이 마련된 이경실은 "신내림을 2000년도에 받았다, 지금 26년 차 정도 됐다. 장군 신당이라 남자 신이 굉장히 강하다"라고 밝혔다.
이경실, 결국 신내림 받고 무속인 됐다…"나 때문에 母 사망, 사는 의미 없어" ('특종세상')
신내림을 받게 된 계기에 대해 그는 "엄마가 제 생일 챙겨준다고 오시다가 횡단보도에서 버스에 치여 돌아가셨다. 돌아가신 장소에서 넋을 기리는 굿을 하는데 거기 오셨던 무당분들이 '막내 때문에 이렇게 됐다'고 하더라. 그래서 제가 1년을 거의 두문불출했다. 밖에서 사는 것 자체가 의미가 없었다"고 설명했다.

이후 배우로 복귀했지만 이어나가기가 힘들었다고. 그는 "대사를 하는 것과 들어오는 공수가 섞여서 NG도 많이 냈다. 제 안에서 갈등이 심하게 있었다"고 말했다. 현재는 무속인 역할을 주로 맡는 배우로 활동하면서 실제 무속인의 삶을 살고 있다고 밝혔다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지