넥스지/ 사진 제공=Rock in Rio

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 보이그룹 NEXZ(넥스지)가 브라질 초대형 뮤직 페스티벌 '록 인 리오'(Rock in Rio) 라인업에 이름을 올렸다.NEXZ(토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키)는 2026년 9월 4일~7일, 11일~13일(이하 현지시간) 브라질 리우데자네이루에서 개최되는 대규모 음악 축제 '록 인 리오'의 11일 공연 오프닝 스테이지를 꾸미고 데뷔 이래 처음으로 글로벌 대형 뮤직 페스티벌에 출격한다. NEXZ는 같은 날 K팝 아티스트 사상 첫 헤드라이너로 나서는 JYP 선배 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)에 앞서 축제의 화려한 포문을 연다.세계 최대 음악 페스티벌 중 하나로 꼽히는 '록 인 리오'는 1985년 리우데자네이루에서 시작되어 포르투갈 리스본, 스페인 마드리드, 미국 라스베이거스 등지에서 개최됐고 퀸(Queen), 건즈 앤 로지스(Guns N' Roses), 레드 핫 칠리 페퍼스(Red Hot Chili Peppers), 뮤즈(MUSE) 등 시대를 풍미한 유수 아티스트들이 거쳐 간 무대로도 잘 알려져 있다. 탄탄한 라이브와 탁월한 퍼포먼스 실력으로 강렬한 인상을 남기고 있는 NEXZ가 전 세계 음악 팬들이 주목하는 무대 위 펼쳐 보일 눈부신 활약에 기대가 모인다.NEXZ는 2024년 5월 첫 싱글 'Ride the Vibe'(라이드 더 바이브)로 글로벌 데뷔한 이래 음악, 퍼포먼스, 각종 콘텐츠 출연 등 다방면에서 두각을 나타내며 '글로벌 기대주' 면모를 발휘하고 있다. 지난해 'ASEA 2025', '2025 TMA', '2025 KGMA', '10주년 AAA 2025' 등 여러 가요 시상식에서 트로피를 거머쥐며 상승세를 입증한 데 이어 '2026 디어워즈'에서 2관왕에 등극하며 2026년을 힘차게 열었다.지난 2월에는 일본 첫 라이브 투어 'NEXZ LIVE TOUR 2025 "One Bite"'(원 바이트) 일환 부도칸 입성 공연 실황을 담은 영상 작품 'NEXZ LIVE TOUR 2025 "One Bite" in 일본 부도칸'으로 오리콘 주간 뮤직 DVD·BD 랭킹(2026.02.16~02.22 집계 기준) 1위를 차지하는 호성과를 거뒀다.기세를 몰아 3월 28일과 29일 홍콩에서 스페셜 콘서트 'NEXZ SPECIAL CONCERT '(원 비트) 일환 단독 공연을 펼친다. 오는 5월 일본에서 첫 아레나 투어이자 두 번째 라이브 투어 'NEXZ LIVE TOUR 2026'에 돌입하며 올해 데뷔 첫 아시아 투어도 개최할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr