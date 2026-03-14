사진제공=MBC '놀면 뭐하니'

사진제공=MBC '놀면 뭐하니?'사진제공=MBC '놀면 뭐하니'

‘놀면 뭐하니?’ 유재석이 ‘재석 스타일’ 단체복 패션을 선보인다.14일 방송되는 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 업그레이드되어 돌아온 ‘AI가 정해주는 하루 편’이 공개된다. 유재석, 하하, 허경환, 주우재는 AI가 정해주는 대로 김광규의 일상을 함께한다.공개된 사진 속 ‘재석 스타일’로 단체복을 맞춰 입은 다섯 남자의 모습이 시선을 강탈한다. 검은색 가디건, 하늘색 셔츠, 회색 트레이닝 바지까지 상, 하의 모두 유재석의 옷장에서 꺼내 온 듯 그의 취향이 반영되어 있다. 마치 유재석 다섯 명이 쪼르르 서 있는 듯한 ‘오둥이’ 비주얼이 웃음을 자아낸다.이날 단체복을 맞춰 입게 된 멤버들은 유재석이 고른 옷들을 보자 “유재석 코스프레잖아”라면서 ‘재석 스타일’을 거부한다. 이어 “재석 형은 갈아입은 거 맞아?”라고 전과 크게 달라지지 않은 스타일을 지적하면서 떨떠름한 반응을 보인다.그 가운데 유재석만 “내가 딱 좋아하는 스타일이야”라면서 흡족해한다. 주우재가 가디건 단추를 풀어 ‘우재st’로 멋을 내려고 하자, 유재석은 “우재야 단추 다 채워. 개성을 드러내지 마”라며 엄격하게 패션 단속에 들어가 웃음을 자아낸다.AI에게 무엇을 물어봤길래 다섯 남자가 ‘재석 스타일’로 단체복을 맞춰 있게 됐는지도 궁금증이 더해진다. AI의 선택에 웃음이 터진 멤버들의 모습이 과연 어떤 상황이 펼쳐진 것인지 본 방송에 관심이 집중된다.유재석 패션을 복제한 다섯 쌍둥이의 케미가 담길 MBC ‘놀면 뭐하니?’는 14일 오후 6시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr