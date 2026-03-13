티빙 예능 '환승연애4' 출연자 정원규·박지현 커플의 결혼설이 확산돼 화제다.
정원규는 자신의 SNS에 "우리도"라는 문구와 함께 연인 박지현과 예식장 배경의 사진을 최근 게재했다. 공개된 사진에서 그는 박지현을 품에 안고 하얀 꽃다발을 든 채 환하게 미소 지었다. 정원규는 검은 자켓에 청바지를 매치해 댄디한 스타일링을 선보였다. 박지현은 쇼츠 위에 갈색 블레이저 재킷을 걸쳐 러블리한 하의 실종 패션을 소화해 눈길을 끌었다.
해당 사진이 공개되자 온라인 상에서는 두 사람이 나란히 꽃을 들고 서 있는 모습이 마치 결혼을 암시하는 것 같다는 의견이 제기됐다. 특히 같은 프로그램에 출연한 성백현은 "(결혼식 장소는) 고척으로"라는 댓글을 남겨 화제를 모았다. 누리꾼들은 "이번에는 정말 결혼하나 보다", "말로만 하지 말고 (결혼) 해줘라" 등 응원의 반응을 보였다.
앞서 '환승연애4' 마지막회에서 최종 커플로 매칭된 두 사람은 종영 이후 프로포즈 링으로 잘 알려진 명품 브랜드 C사의 반지를 나눠낀 사진을 공개해 화제를 모았다. 이어 지난 2월 22일 박지현이 개인 SNS에 브라이덜 샤워 현장 사진을 게재해 또 한 번 결혼설이 불거졌으나 해당 행사는 박지현 본인이 아닌 지인의 행사인 것으로 밝혀졌다.
한편 과거 교제 당시 결혼까지 고려했던 두 사람은 현실적인 문제로 이별을 택했다. 한의사인 정원규와 달리 당시 취업준비생이었던 박지현의 불안정한 상황에 갈등이 깊어졌다는 설명이다. 이후 '환승연애4'를 통해 재결합한 두 사람은 현재 실제 연인 관계를 유지하고 있다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
정원규는 자신의 SNS에 "우리도"라는 문구와 함께 연인 박지현과 예식장 배경의 사진을 최근 게재했다. 공개된 사진에서 그는 박지현을 품에 안고 하얀 꽃다발을 든 채 환하게 미소 지었다. 정원규는 검은 자켓에 청바지를 매치해 댄디한 스타일링을 선보였다. 박지현은 쇼츠 위에 갈색 블레이저 재킷을 걸쳐 러블리한 하의 실종 패션을 소화해 눈길을 끌었다.
해당 사진이 공개되자 온라인 상에서는 두 사람이 나란히 꽃을 들고 서 있는 모습이 마치 결혼을 암시하는 것 같다는 의견이 제기됐다. 특히 같은 프로그램에 출연한 성백현은 "(결혼식 장소는) 고척으로"라는 댓글을 남겨 화제를 모았다. 누리꾼들은 "이번에는 정말 결혼하나 보다", "말로만 하지 말고 (결혼) 해줘라" 등 응원의 반응을 보였다.
앞서 '환승연애4' 마지막회에서 최종 커플로 매칭된 두 사람은 종영 이후 프로포즈 링으로 잘 알려진 명품 브랜드 C사의 반지를 나눠낀 사진을 공개해 화제를 모았다. 이어 지난 2월 22일 박지현이 개인 SNS에 브라이덜 샤워 현장 사진을 게재해 또 한 번 결혼설이 불거졌으나 해당 행사는 박지현 본인이 아닌 지인의 행사인 것으로 밝혀졌다.
한편 과거 교제 당시 결혼까지 고려했던 두 사람은 현실적인 문제로 이별을 택했다. 한의사인 정원규와 달리 당시 취업준비생이었던 박지현의 불안정한 상황에 갈등이 깊어졌다는 설명이다. 이후 '환승연애4'를 통해 재결합한 두 사람은 현재 실제 연인 관계를 유지하고 있다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT