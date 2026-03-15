사진=텐아시아DB

사진='마니또 클럽' 캡처

배우 고윤정이 예능과 드라마를 넘나드는 활약으로 시청자들의 눈길을 끌고 있다. 앞서 고윤정은 지난 1월 넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?'에서 김선호와 핑크빛 호흡을 맞췄다.고윤정은 MBC '마니또 클럽'에서 박명수의 마니또로 활약하며 철저한 준비성과 진정성 있는 모습을 보여줬다. 가장 눈길을 끈 것은 그의 예리한 관찰력과 행동력이었다. 변장한 덱스를 보며 "체형과 달리기 속도가 어제와 같은 분 같다"며 마니또임을 의심하는 모습은 고윤정의 세밀한 면모를 짐작게 했다. 정해인이 준비한 선물에 아이처럼 환하게 웃으며 감동하는 모습 또한 눈길을 끌었다.고윤정의 배려심 또한 빛을 발했다. 소방대원들을 위한 선물 제작 과정에서 실질적이고 다정한 아이디어를 제안하며 상대의 환경을 먼저 생각하는 모습을 보여준 것. 예능 흐름에 완벽히 녹아든 반전 매력도 눈길을 끌었다. 고윤정은 랄랄 성대모사부터 홍진경의 파리지앵 춤까지 거침없이 소화하며 현장 분위기를 끌어올렸다.한편 고윤정은 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'에 이어 다음 달 JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'를 통해 또 한 번의 연기 변신을 예고하고 있다. 예능과 작품을 넘나드는 그의 다채로운 활약에 기대가 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr