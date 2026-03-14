사진제공=SLL

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'미혼남녀의 효율적 만남' 박성훈과 이기택이 한지민을 쟁취하기 위해 신경전을 벌인다.JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 이의영(한지민 분)을 사이에 둔 송태섭(박성훈 분)과 신지수(이기택 분)의 대립이 본격화되고 있는 가운데, 두 사람의 극 중 캐릭터 MBTI가 공개돼 시청자들의 과몰입을 유발하고 있다. 극 중 송태섭은 목공 회사 대표, 신지수는 무명 배우로 등장한다.그동안 송태섭과 신지수는 각기 다른 방식과 속도로 이의영에게 다가갔다. 먼저 첫 만남부터 이의영에게 호감을 느낀 송태섭은 결혼을 전제로 만나고 싶다는 직진 발언을 해 이의영을 놀라게 했다. 이후 자신이 미숙해 생긴 오해를 대화로 풀어내며 이의영과 마음을 나누는 데 성공, 분위기에 취해 첫 키스까지 이뤄냈다.이에 반해 신지수는 좋지 않았던 첫 만남을 만회하기 위해 적극적으로 나서고 있다. 지인의 부탁으로 소개팅 대타로 나가 자리를 서둘러 마무리하려 했던 신지수는 뒤늦게 알면 알수록 진국인 이의영의 매력에 빠져들었다. 이후 자신의 정체를 솔직하게 밝히고 연극 티켓을 선물하는 등 과감하게 이의영의 일상에 침투하며 그녀의 심장을 두근거리게 하고 있다.이렇듯 차별점이 확실한 두 사람의 태도는 확연히 다른 성격에서 비롯됐다. 송태섭은 ISTJ, 신지수는 ENFP로 MBTI가 단 하나도 겹치지 않는 극과 극 성향인 것. 때문에 신중하고 책임감이 강한 것은 물론 한 번 마음을 정하면 쉽게 흔들리지 않는 ISTJ 송태섭은 플러팅 역시 꾸준하고 계획적으로 이어가며 이의영에게 확신을 준다.반면 자유롭고 열정적인 ENFP 신지수는 매 순간 느끼는 감정에 따라 거침없이 마음을 표현한다. 능청스러운 농담과 즉흥적인 심쿵 발언으로 분위기를 주도하며 이의영의 심장을 두근거리게 만든다. 극과 극 성격을 지닌 두 사람이 앞으로 어떤 방식으로 이의영의 마음을 사로잡게 될지 관심이 쏠린다.뿐만 아니라 송태섭과 신지수는 서로에게 자극이 되며 점점 더 뜨거워질 관계를 예감케 하고 있다. 앞서 송태섭이 신지수 앞에서 이의영에게 "우리 키스했잖아요"라고 말하며 사실상 선전포고를 던졌기 때문. 이후 신지수는 "키스 한 번에 마음 다 줘?"라는 말로 아무렇지 않게 응수, 이의영의 마음을 뒤흔들고 송태섭의 거센 눈초리를 받을 예정이다.'미혼남녀의 효율적 만남'은 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr