플레이브/ 사진 제공=블래스트

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 데뷔 3주년을 기념해 라이브 뷰잉을 진행했다.플레이브는 지난 12일 전국 CGV 41개 지점에서 상영된 데뷔 3주년 스페셜 라이브를 성공적으로 진행했다. 팬미팅 콘셉트로 약 120분간 진행된 이번 라이브는 다양한 무대와 코너로 구성돼 팬들과 특별한 시간을 만들었다.라이브는 'Pixel world' 무대로 막을 올렸다. 데뷔곡 '기다릴게' 뮤직비디오의 배경과 같은 장소에서 무대를 마친 멤버들은 팬들에게 인사를 건넸다. 이어 영어, 중국어, 일본어, 스페인어 등 여러 언어로 세계 각국의 팬들에게 인사하며 라이브를 시작했다.이어진 Q&A 코너에서는 곧 다가오는 컴백과 관련된 질문이 등장했다. 멤버들은 선공개곡 일부를 무반주로 가창하며 깜짝 스포일러를 전해 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 이어 'Watch Me Woo!' 파트 체인지를 선보이며 분위기를 끌어올렸다.첫 번째 코너 이후 멤버들은 아스테룸의 스페셜 스테이지로 이동해 '봉숭아' 무대를 펼쳤다. 하민은 "어느덧 바깥 공기에서 따뜻한 봄 향기도 나는 것 같아 이 곡을 선곡했다"고 설명하며 무대에 담긴 계절감을 전했다.두 번째 코너인 '천사 vs 악마 밸런스게임'도 이어졌다. 멤버들이 서로를 얼마나 잘 아는지 점검하기 위해 시작된 이 코너는 각 멤버의 선택을 나머지 멤버들이 맞히는 형식으로 진행됐다. 특히 멤버들의 솔직한 답변과 유쾌한 케미가 더해지며 팬들의 웃음을 자아냈다. 코너 이후에는 'WAY 4 LUV' 천사 버전 무대와 'Dash' 악마 버전 무대가 연이어 펼쳐지며 상반된 매력을 동시에 선보였다.마지막 코너 '외계인의 선물'에서는 첫 번째 미니앨범 'ASTERUM : The Shape of Things to Come'의 실물 CD에만 수록된 '외계어송 DEMO' 무대가 공개됐다. 이어 곡이 만들어진 과정과 작곡 비하인드 스토리도 전하며 "데뷔 3주년을 기념해 어떤 깜짝 선물을 준비하면 좋을까 고민하다 오랜 시간 변함없이 사랑해준 플리들을 생각하며 준비했다"고 특별한 의미를 더했다.플레이브는 마지막 소감을 통해 팬들에게 감사의 마음을 전했다. 노아는 "오늘 이 라이브가 너무 즐거웠고 행복했다"고 말했으며, 예준은 "플리들이 있어서 이렇게 3주년을 맞이할 수 있었다고 생각한다"고 했다. 엔딩곡 '우리 영화' 무대가 끝난 뒤 앵콜곡으로 데뷔곡 '기다릴게'를 선보이며 데뷔 3주년 기념 라이브를 마무리했다.라이브 종료 후에는 2025년에 발매한 세 번째 미니 앨범 타이틀곡 'Dash' 뮤직비디오 장면과 함께 컴백 날짜가 깜짝 공개됐다. 플레이브는 오는 4월 13일 컴백을 예고하며 향후 활동에 대한 기대감을 높였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr