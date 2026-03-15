사진=ANDMARQ

배우 진서연이 tvN 드라마 '우주를 줄게' 종영 소감을 전했다. 이 작품은 지난달 1.9% 시청률로 출발했으며, 12회 내내 1%대 시청률을 기록했다. 마지막 회는 1.953%를 나타낸 것으로 알려졌다.진서연은 극 중 에이미 추 역으로 분해 강렬한 존재감을 발휘했다. 스타 포토그래퍼로서의 냉철한 카리스마와 빈틈없는 추진력을 보여주며 캐릭터의 서사를 입체적으로 완성했다. 특히 갈등이 생길 때 중심을 잡는 묵직한 연기와 차분한 감정 열연으로 다시 한번 연기력을 입증했다.또한 상대 배우들과의 호흡을 통해, 차가움과 따뜻함을 오가는 폭넓은 감정 스펙트럼으로 에이미 추의 성장 서사를 설득력 있게 그려내며 시청자들의 공감을 끌어냈다.종영을 맞아 진서연은 "그동안 '우주를 줄게'를 시청해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "여러분 덕분에 작품을 잘 마칠 수 있었던 것 같다"고 전했다. 이어 "저를 비롯해 함께한 배우분들, 그리고 현장에서 애써주신 모든 스태프분께도 진심으로 감사드린다. 모두가 너무 고생 많으셨다"고 덧붙였다.아울러 "촬영하는 내내 정말 즐겁고 행복했다. 에이미 추라는 인물을 연기할 수 있어 배우로서도 큰 도전이자 기쁨이었다"며 "이 작품은 오래도록 기억에 남을 것 같다"고 애정을 내비쳤다.진서연은 새로운 모습으로 대중과 만나기 위해 차기작을 검토 중이다. 작품마다 강렬한 변신을 선보여온 그가 과연 어떤 작품을 선택할지 기대가 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr