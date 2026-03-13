“이런 저급한 놈도 버젓이”…고영욱, 전자발찌 1호에도 못 참은 불만

고영욱이 사회에 불만을 표했다.
고영욱은 13일 자신의 계정을 통해 "이렇게 관대하면서 나한테만…", "이런 저급한 놈도 버젓이 사회 활동을 하는데… 이 사회의 기준은 뭘까?"라며 강한 불만을 보였다.
그는 공유한 게시물은 최근 여성 BJ 폭행 논란에 휩싸인 MC 딩동 관련 기사였다.
또 그는 과거 '룰라'에서 한솥밥을 먹었던 이상민을 직접 저격했다. 탁재훈, 이상민, 김준호가 게스트로 출연한 '짠한형' 영상에 대해 "상민아 거짓말 그만해. 사람들이 바보가 아냐"라는 의미심장한 글을 남겼다.
고영욱은 2013년 미성년자를 대상으로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 구속돼 징역 2년 6개월을 선고받았다. '전자발찌 1호 연예인'으로 알려져있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
고영욱은 13일 자신의 계정을 통해 "이렇게 관대하면서 나한테만…", "이런 저급한 놈도 버젓이 사회 활동을 하는데… 이 사회의 기준은 뭘까?"라며 강한 불만을 보였다.
그는 공유한 게시물은 최근 여성 BJ 폭행 논란에 휩싸인 MC 딩동 관련 기사였다.
또 그는 과거 '룰라'에서 한솥밥을 먹었던 이상민을 직접 저격했다. 탁재훈, 이상민, 김준호가 게스트로 출연한 '짠한형' 영상에 대해 "상민아 거짓말 그만해. 사람들이 바보가 아냐"라는 의미심장한 글을 남겼다.
고영욱은 2013년 미성년자를 대상으로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 구속돼 징역 2년 6개월을 선고받았다. '전자발찌 1호 연예인'으로 알려져있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT