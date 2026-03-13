“이런 저급한 놈도 버젓이”…고영욱, 전자발찌 1호에도 못 참은 불만

고영욱이 사회에 불만을 표했다.고영욱은 13일 자신의 계정을 통해 "이렇게 관대하면서 나한테만…", "이런 저급한 놈도 버젓이 사회 활동을 하는데… 이 사회의 기준은 뭘까?"라며 강한 불만을 보였다.그는 공유한 게시물은 최근 여성 BJ 폭행 논란에 휩싸인 MC 딩동 관련 기사였다.또 그는 과거 '룰라'에서 한솥밥을 먹었던 이상민을 직접 저격했다. 탁재훈, 이상민, 김준호가 게스트로 출연한 '짠한형' 영상에 대해 "상민아 거짓말 그만해. 사람들이 바보가 아냐"라는 의미심장한 글을 남겼다.고영욱은 2013년 미성년자를 대상으로 한 성폭행 및 강제추행 혐의로 구속돼 징역 2년 6개월을 선고받았다. '전자발찌 1호 연예인'으로 알려져있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr