'쇼미12' 박재범 팀, 디스전 압승했다…탈락자는 포기앳더바텀, 그레이·로꼬 결정 [종합]

사진제공=엠넷

'쇼미더머니12' 팀 디스 미션 결과 탈락자가 발생했다.지난 12일 방송된 Mnet '쇼미더머니12'에서는 생존자 16명이 펼치는 디스전이 공개됐다.팀 디스 미션은 그레이·로꼬 팀 대 릴 모쉬핏·박재범 팀, 제이통·허키 시바세키 팀 대 지코·크러쉬 팀의 매치로 성사됐다.먼저 그레이·로꼬 팀 포기앳더바텀과 릴 모쉬핏·박재범 팀 트레이비의 디스전이 시작됐다. 첫 번째 승리는 디스에 유머까지 녹여낸 트레이비가 가져갔다.다음은 그레이·로꼬 팀의 밀리와 릴 모쉬핏·박재범 팀의 플로우식의 무대였다. 밀리는 나이가 많은 플로우식에게 "아저씨 집에 가요"라며 기선을 제압하며 압도적인 표 차이로 승리했다. 그레이·로꼬 팀의 메이슨홈과 릴 모쉬핏·박재범 팀의 제프리 화이트 대결에서는 제프리 화이트가 승리했다.마지막으로 그레이·로꼬 팀의 권오선과 릴 모쉬핏·박재범 팀의 제네 더 질라의 미러전이 시작됐다. 승자는 제네 더 질라였다.1라운드 개인전은 3대 1로 릴 모쉬핏·박재범 팀이 승리했다. 2라운드 팀전 역시 릴 모쉬핏·박재범 팀이 승리하면서 팀원 전원이 생존하게 됐다. 패배한 그레이·로꼬 팀에서는 탈락자는 포기앳더바텀으로 선정됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr