사진제공=SBS

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2013년 이상순과 결혼한 가수 이효리가 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'에서 "내 마음에 잘생긴 사람은 이상순 한 명뿐"이라고 밝힌다 .SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'(이하 '몽글상담소)는 사랑을 꿈꾸지만 기회가 없던 발달장애 청춘(이하 몽글 씨)들이 상담소장 이효리, 이상순 부부의 연애 코칭을 받아 인생의 첫사랑을 찾아 나서는 8주간의 여정을 그린 프로그램이다.15일 방송되는 '몽글상담소' 2회에서는 상담소장 이효리, 이상순 부부가 첫 번째 소개팅을 마친 몽글 씨들에게 소개팅 후기를 듣고, 진심 어린 조언과 응원을 건넨다. 특히 이효리는 첫 소개팅 이후 사랑과 연애에 대한 궁금증이 샘솟는 몽글 씨들에게 사랑학개론 강의를 펼쳐 눈길을 끈다.밝은 성격과 화법으로 첫 회부터 인간 비타민이라는 별명을 획득한 오지현은 국가대표 수영선수 이인국과의 소개팅을 떠올리며 "너무 멋있어서 15개 사랑의 화살에 맞았다"고 사랑스러운 소개팅 후기를 들려주더니 "사랑하게 되면 그 사람만 보인다는 게 진짜예요?"라고 묻는다. 이에 이효리는 "눈에 잘생긴 사람은 있을 수 있지만 내 마음에 잘생긴 사람은 이상순 한 명뿐"이라고 밝혀 이상순의 함박웃음을 유발한다. 오지현은 "완전 사랑꾼이네요"라며 이효리-이상순 부부의 꽁냥꽁냥에 부러움 가득한 눈빛을 보낸다고.또한 이효리는 "사랑을 말로 설명하긴 어렵지만, 좋아하는 사람이 생기면 자꾸 생각난다"라며 "밤에 자려고 누우면 자꾸 생각나고 맛있는 걸 먹어도 생각난다"고 사랑을 정의해 몽글 씨들의 귀를 쫑긋하게 만든다고.'몽글상담소' 2회는 이날 오후 11시 5분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr