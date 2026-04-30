박정수 / 사진 = 박정수 유튜브 채널

배우 박정수가 남편 정을영 감독을 위해 압구정 건물을 지은 사연을 공개했다.29일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '박정수가 압구정에 건물을 지은 진짜 이유?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 박정수는 서울 강남구 압구정에 위치한 정을영 감독의 사무실을 찾아 유튜브 촬영을 진행했다. 박정수를 만난 제작진인 "앞에 보니까 갤러리아가 보이더라"며 감탄을 표했고 박정수 역시 흐뭇한 목소리로 "여기가 갤러리아뷰다"라고 덧붙였다.이날 박정수는 사무실 곳곳에 쌓인 먼지와 쓰레기를 치우며 "이렇게 지저분 한 거 딱 질색이다. 난 각이 다 맞아야 된다"고 호통을 쳤다. 이어 그는 "정을영 감독님도 진짜 힘드실 것 같다. 먼지가 많이 보이지도 않는데"라는 제작진의 말에 "모래 같은 게 있는데. 너네들이 갖고 온 거지"라며 속사포 잔소리를 선보여 웃음을 안겼다.박정수는 "여기가 집은 아니지 않냐"고 맞받아치는 제작진에 "원래는 우리 남편 일하라고 사무실을 지어준 거다. 2011년에"라고 전했다. 이어 "이거 짓자마자 일을 안 하시더라"며 "여기서 일은 안 하고 술 만드신다"고 못마땅함을 내비쳐 현장을 초토화시켰다.그는 "근데 가끔 가다가 나도 작품 대본이나 책을 볼 때가 있다. 뭔가 마음을 차분하게 가라앉히고 싶을 때 여기 온다"면서도 "남편이 책을 가득 쌓아두고 봐서 다 치워버렸다"고 덧붙였다. 또한 박정수는 "남자나 여자나 여력이 되면 오피스텔이든 시골집이든 정신적으로 쉴 수 있는 공간을 마련해두는 게 좋은 것 같다. 특히 남자들은 퇴지가고 나면 그런 공간이 필요한 것 같다"고 덧붙였다.앞서, 박정수는 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 "정을영 PD는 연출만 잘한다. 나는 그것 때문에 속아서 결혼한 사람"이라며 "같이 살면 안 싸울 줄 알았는데 여태까지 계속 싸우고 있다"고 전해 현실 부부 케미를 자아냈다.한편, 박정수와 정을영은 20년 넘게 사실혼 관계를 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 정을영 감독은 배우 정경호의 아버지이자 드라마 '내 남자의 여자', '무자식 상팔자' 등을 연출해 이름을 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr