사진=김영철 유튜브

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개그맨 김영철이 영국 소매치기를 당한 후 놀란 마음을 드러냈다.13일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 '말로만 듣던 소매치기를 찐으로 눈 앞에서 당해버린 김영철 (영국 치안 현실)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김영철은 영국 런던에서 일주일 살기를 시작, 어학연수 프로그램에 참여해 수업을 듣고 새로운 사람들을 만나며 현지 생활에 적응했다.김영철은 "영국식 영어 표현이 너무 어렵다"며 "브리티시 슬랭은 하나도 모르겠다"면서도 "그래도 배우는 데 나이는 없는 것 같다"며 외국인 학생들과 어울리는 모습을 보였다.학교에서 한국인 학생을 만난 김영철은 즉흥적으로 여행을 계획하고, 옥스퍼드로 떠났다. 기차표 왕복 티켓 가격이 약 14만 원이 나오자 김영철은 "내가 삼촌뻘이니까 티켓값은 내가 낼게"라며 흔쾌히 계산했다.하지만 출발 전 예상치 못한 사건이 벌어졌다. 점심 식사 중 소매치기를 당한 것. 김영철은 "밥을 다 먹고 일어서려는데 학생의 가방이 없어졌다"고 밝혔다.다행히도 식당에서 "가방을 가지러 오라"고 연락이 왔다. 20대 학생은 "가방에 가져갈 게 없어서 다시 두고 간 것 같다. 학원에서 받은 것밖에 없었다"고 설명했다.김영철은 옥스퍼드 대학 캠퍼스에서 만난 한국인들과도 즐거운 시간을 보냈다. 그는 "인복이 좋은 것 같다. 좋은 분들을 만나 덕분에 옥스퍼드를 제대로 즐겼다"고 전했다.런던으로 돌아온 뒤에는 저녁 식사 식당을 위해 거리를 돌아다녔다. 하지만 대부분의 레스토랑이 만석이었고, 거절당했다. 김영철은 "대차게 까였고, 예의 바르게도 까였다. 50대 도전은 힘들다. 한 번 더 거절당하면 도전 포기하겠다. 비도 오고 너무 배고파서 울 것 같다"고 말해 안타까움을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr