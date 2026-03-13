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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '조동아리'

개그맨 이승윤이 '나는 자연이다' 하차에 대한 생각을 전했다.최근 유튜브 채널 '조동아리'에는 MBN 장수 프로그램 '나는 자연이다'의 진행자 윤택과 이승윤이출연해 촬영 비하인드를 공개하는 영상이 올라왔다.이날 영상에서 두 사람은 프로그램 합류 과정부터 촬영 중 겪었던 위험한 순간들까지 다양한 이야기를 털어놨다.이승윤은 프로그램 첫 촬영 당시를 떠올리며 "'개그콘서트' 회의를 하고 있는데 자연 관련 프로그램 단독 MC 제안이 왔다"며 "단독 진행이라고 해서 기대하고 갔는데 산을 계속 올라가더라"고 말했다.이어 "PD의 디렉션도 없이 카메라만 따라왔고, 정상에 올라가 보니 자연인이 전라 상태였다"며 "당황했지만 리얼리티를 살리기 위해 그대로 촬영을 진행했다"고 회상했다.촬영 과정 역시 쉽지 않았다고. 그는 "1회 때는 생선 대가리 카레를 먹었고, 2회에서는 고라니 생간까지 먹었다"며 "너무 힘들어서 회사에 '2회 촬영 제안이 오면 하지 않겠다'고 전해 달라고 했을 정도였다"고 말했다.그러나 예상 밖의 반응이 이어졌다. 이승윤은 "첫 방송 이후 시청률이 잘 나왔다. 종편 프로그램 역사상 이례적으로 시청률이 잘 나왔다"며 마음이 흔들렸다고.이후 제작진은 부담을 줄이기 위해 2MC 체제를 제안했고, 윤택이 4회부터 합류하게 됐다. 이승윤은 "윤택 형은 저에게 구세주 같은 존재였다"고 말했다.촬영 중 위험했던 순간도 공개됐다. 이승윤은 장수말벌에 쏘여 아나필락시스 쇼크를 겪었던 경험을 떠올리며 "혀가 말리고 숨이 막히면서 온몸이 부어올랐다"며 "응급차를 타고 응급실로 가는데 의식을 잃으면 못 깨어날 것 같다는 생각이 들어서 버티다가 결국 병원에 다 와서 의식을 일었다"며 위험했던 순간을 떠올렸다.출연료에 대해서도 이승윤은 "윤택 형과 저는 지금까지 단 한 번도 다른 금액을 받은 적이 없다. 항상 같은 출연료를 받고 있다"며 '자연인' 출연료에 대해서도 "프로그램에 등장하는 '자연인'들도 출연료를 받는다"고 밝혔다.두 사람은 프로그램에 대한 애정도 드러냈다. 이승윤은 "목표는 국내 최장수 프로그램이 되는 것"이라며 "진행자가 바뀌는 것이 아니라 우리 둘이 오래 하는 것이 목표"고 말했다.윤택은 "예전에는 10년만 해도 좋겠다고 생각했는데 벌써 15년이 됐다"며 "20년 정도까지 하고 하차할 계획"이라고 밝혔다.이에 김용만이 "윤택이 그만두면 너도 떠나는 거냐"고 묻자 이승윤은 "그렇다. 윤택 형이 하차하면 저도 같이 그만두겠다"며 동반 하차를 언급해 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr