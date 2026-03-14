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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'

가수 에일리가 시험관 준비 과정에서 겪고 있는 솔직한 일상을 전했다.13일 에일리-최시훈 부부의 채널 '일리네 결혼일기'에는 "시험관 주사 맞는 아침 풍경, 공포 영화가 따로 없음"이라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다.영상에서 에일리는 시험관 시술을 준비하며 매일 아침 맞고 있는 주사에 대해 털어놨다. 그는 "아침에 눈을 뜨면 공포 영화 같다"며 "옆에서 '주사 맞자, 따끔'이라고 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.실제로 주사를 놓는 사람은 남편 최시훈이었다. 최시훈은 "자기야, 주사 맞고 다시 자자"며 조심스럽게 에일리를 깨웠고, 직접 주사를 놓아주는 모습으로 눈길을 끌었다.주사를 맞는 과정은 쉽지았다. 에일리는 주사를 맞으며 "너무 아프다"고 말했고, 최시훈은 미안한 표정을 지으며 아내의 상태를 살폈다.특히 에일리의 배에는 시험관 시술 준비 과정에서 생긴 주사 자국이 점점 늘어나 안타까움을 자아냈다. 최시훈은 "오늘이 5일째라 조금 익숙해졌지만 약 떄문인지 오늘은 더 아파하는 것 같다"고 말했다.시험관 시술은 '체외수정(IVF)'라고 불리는 난임 치료 방법이다. 이 과정에서 여러 개의 난자를 채취하기 위해 과배란 유도 호르몬 주사를 일정 기간 매일 같은 시간에 맞아야 한다.한편 에일리는 지난해 3살 연하 사업가 겸 인플루언서인 최시훈과 결혼했따. 두 사람은 현재 시험관 시술을 준비하며 2세를 맞이하기 위한 과정을 함께 하며 유튜브 채널을 통해 일상을 전하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr