이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다'

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'나 혼자 산다' 기안84가 우상인 이토 준지를 위해 초상화를 그렸다.13일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 기안84가 자신의 오랜 우상이자 공포만화계 거장인 이토 준지를 만나기 위해 일본으로 향하는 모습이 그려졌다.이날 기안84는 이토 준지에 대해 깊은 존경심을 드러냈다. 그는 "너무 팬이라서 활동도 보는데, 외부 활동도 잘 안 하신다. 애초에 이 작가님을 만날 수 없을 거라 생각했고, 전혀 다른 세계라 생각했다"고 말했다.이어 기안84는 "공포 만화라고만 보기에는 굉장히 독특한 세계관이 있다"며 "보통은 강한 캐릭터를 이기면서 성장하는 이야기인데, 작가님 작품은 완전히 다른 시각으로 풀어낸다"고 설명했다.일본 도쿄에 도착한 기안84는 숙소에 짐을 풀며 준비해온 정장을 꺼냈다. 평소 정장을 거의 입지 않는다며 "정장은 시상식 때 1년에 한 번 정도 입는다. 결혼식에도 잘 안 입니다"며 "가장 만나보고 싶었던 작가님을 만나는 자리라 깔끔하게 입고 가고 싶었다"고 말했다.또 이토 준지를 만나기 위해 기안 84는 "일본어 공부를 3개월 했다. 러닝만큼 노력했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.숙소에서 기안84는 책상도 없이 바닥에서 이토 준지를 위한 초상화를 그렸다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 무지개 회원들은 완성된 그림을 보고 놀라움을 감추지 못했다. 샤이니 민호는 "소름 돋았다"고 감탄했고, 전현무 역시 "실력도 실력이지만 진심이 담겨 있어서 더 다르게 느껴진다"고 평가했다.기안84는 그림에 담긴 의미도 설명했다. 그는 "이토 준지 작가님이 저에게는 우주 같은 존재라고 생각했다"며 "그래서 배경을 우주 색감으로 표현했고, 주변에는 사람을 빨아들이는 소용돌이 느낌을 넣었다"고 밝혔다.오랜 팬이었던 기안84가 우상을 만나기 위해 정성껏 준비한 선물과 진심 어린 마음이 방송을 통해 전해지며 시청자들의 관심을 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr