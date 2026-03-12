사진 = '핫이슈지' 유튜브 채널 캡처

사진 = '핫이슈지' 유튜브 채널 캡처

개그우먼 김혜선이 거침없는 19금 입담으로 촬영 현장을 발칵 뒤집어놓으며 독보적인 예능감을 뽐냈다.코미디언 이수지가 운영하는 유튜브 채널 '핫이슈지'에서는 '※고학력자 시청주의※'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 이수지가 동료 개그우먼 오나미, 박소영, 김혜선을 초대해 각자의 상식 수준을 파악하는 자기소개 시간을 가졌다. 제작진은 본격적인 촬영에 앞서 네 사람의 지적 능력을 시험하고자 성명과 출생연월일은 한자로, 직업과 성별 등은 영어로 작성해야 하는 설문지를 배부해 눈길을 끌었다.방송의 백미는 성별을 묻는 영어 단어 'SEX' 문항에 대한 출연진의 엉뚱한 답변이었다. 설문 결과를 확인하던 이수지는 "김혜선은 7번, 오나미는 42번이라고 적었다"고 발표해 스튜디오를 순식간에 웃음바다로 만들었다. 'SEX'라는 질문을 '성관계 횟수'로 오해한 김혜선은 "솔직히 이런 질문을 해도 되는 거냐"며 당황하면서도 "우리 남편은 좀 보내줘라"라고 덧붙여 폭소를 자아냈다.특히 오나미가 적어낸 '42'라는 숫자를 보고 김혜선은 "그렇게 많이 했느냐"며 경악 섞인 질문을 던졌고, 급기야 "이게 몇 번 했는지 묻는 거 아니냐"고 되물어 현장을 초토화했다. 이에 오나미는 해당 문항을 나이를 묻는 질문으로 착각해 자신의 나이를 적었다고 해명하며 머쓱해했다.유일하게 문항의 의도를 정확히 파악해 '여자'라고 기입한 박소영의 답변이 공개되자 그제야 상황을 이해한 김혜선과 오나미는 허탈한 웃음을 터뜨리며 민망함을 감추지 못했다.이어진 상식 퀴즈에서도 김혜선의 활약은 계속됐다. 음악의 어머니를 묻는 질문에 김혜선은 정답인 '헨델' 대신 배우 '사미자'의 이름을 당당히 적어냈고 예상치 못한 오답에 이수지와 동료들은 다시 한번 자지러졌다. 네 사람은 시종일관 예측 불허한 답변과 거침없는 티키타카를 선보이며 시청자들에게 큰 웃음을 선사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr