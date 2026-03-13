이미지 크게보기 사진 = MBN '특종세상'

'처가살이 23년' 배우 홍승범이 생활고 끝에 이혼을 선택했던 사연을 털어놨다.12일 방송된 MBN '특종세상'에서는 오랜 처가살이 끝에 이혼을 선택한 홍승범의 근황이 공개됐다.'국민 불륜남'으로 대중에게 얼굴을 알린 배우 홍승범은 "27살에 동료 배우와 결혼해 1남 1녀를 얻었다. 하지만 넉넉하지 않은 형편 때문에 오랜 기간 처가에서 생활해야 했다"고 말했다.'23년 처가살이'의 이유에 대해 홍승범은 "어려운 형편, 생활고 탓에 처가살이를 했다"며 "아들 딸이 있으니까 혼신을 다해 결혼 생활을 했다"며 "금전적인 걸 벌어야 했다. 촬영이나 방송이 없으면 아르바이트르 하든, 치킨집도 옷가게도 하고, 방판 하다가 쫓겨나기도 하고 한번도 일을 쉰적이 없었다"고 털어놨다.오랜 생활고와 갈등 때문에 아내와의 사이를 돌이킬 수 없었다고.이어 그는 "방송에 출연해 부부 상담도 받아봤지만 촬영이 끝나면 상황은 다시 예전으로 돌아가곤 했다"며 "같은 문제들이 계속 반복되면서 결국 협의 이혼을 선택하게 됐다"고 밝혔다.이혼 이후 홍승범은 지금의 여자친구를 만나게 됐다. 현재 그는 여자친구의 고향인 광주에 정착해 함께 '포장마차'를 운영하며 새로운 삶을 이어가고 있다. 두 사람은 배우와 방송 관계자로 처음 인연을 맺은 것으로 알려졌다.여자친구 역시 힘든 시간을 보내고 있었다. 그는 "사업 실패에 교통사고까지 겹치면서 6개월 넘게 병원 신세를 졌다"고 당시 상황을 떠올렸다. 서로 어려운 시기를 겪고 있던 두 사람은 자연스럽게 가까워졌고, 결국 연인 관계로 발전하게 됐다.여자친구는 홍승범에 대해 "돌아가신 아버지가 보내준 선물 같은 사람"이라며 깊은 애정을 드러냈다. "경제적으로 넉넉하지 않아도 전혀 불안하지 않았다. 가족을 위해 희생하며 살아온 좋은 사람"고 말했다.두 사람은 현재 올가을 결혼을 계획하고 있다. 다만 결혼식 규모를 두고 의견 차이가 있었다. 홍승범은 여자친구에게 성대한 결혼식을 해주고 싶어 했지만, 여자친구는 형편을 고려해 조용한 결혼식을 원했다.또한 예비 장모의 반대도 있었다. 장모는 "솔직히 처음에는 마음이 편치 않았다. 많이 미워했다"며 "내 딸은 초혼인데 상대는 재혼이지 않냐"며 걱정을 내비쳤다. 그러나 홍승범의 진심 어린 태도에 마음을 열었고 결국 결혼을 허락하게 됐다.홍승범은 자녀들에게도 재혼 계획을 전했다고 밝혔다. 그는 "아이들이 아빠 마음을 편하게 해주려고 응원해 주는 것 같기도 하다"며 "그래도 그런 말을 해주는 것만으로도 고맙다”고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr