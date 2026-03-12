/ 사진 제공 - 넷플릭스

가수 겸 배우 최시원이 ‘월간남친’에서 공민정과 핑크빛 호흡을 맞췄다.최시원이 출연한 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수 분)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디다.최시원은 극 중 유명 웹툰 작가 윤송(공민정 분)이 이용하는 가상 연애 시뮬레이션 세계 속 남친인 ‘쉐프남’ 역으로 등장, 오직 윤송만을 위해 정성껏 디저트와 음식을 준비하고 고민을 묵묵히 들어주는 다정한 면모로 시선을 사로잡았다.특히 최시원은 특유의 능청스럽고 재치 있는 연기로 캐릭터의 유쾌한 면면을 한층 살리며 극의 감초 역할을 톡톡히 해냈다.무엇보다 최시원은 그동안 ‘사냥개들’, ‘이재, 곧 죽습니다’ 등에서 강렬한 개성의 캐릭터를 설득력 있게 그려내며 존재감을 드러냈고, ‘술꾼도시여자들’, 영화 ‘동화지만 청불입니다’, ‘로비’ 등에도 출연했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr