김완선/ 사진=텐아시아 DB

가수 김완선이 1인 기획사를 미등록 운영한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.12일 한 매체는 경기용인동부경찰서는 지난 5일 김완선의 대중문화예술산업발전법 위반과 관련해 혐의가 인정된다고 보고 수원지검에 불구속 송치한 것으로 확인됐다고 보도했다.김완선은 1인 기획사 케이더블유썬플라워를 2020년 설립하고 법인 등기부상 대표로 이름을 올렸으나, 관할 지자체에 필수적인 대중문화예술기획업 등록을 하지 않은 채 약 5년간 영리 활동을 한 혐의를 받는다.이와 관련해 김완선 소속사 케이더블유선플라워(KWSunflower) 측은 텐아시아에 "지금은 등록 절차를 마무리했다"고 밝혔다.김완선 측은 지난해 9월 "최근 대중문화예술기획업 등록 절차가 누락된 것을 파악했다"며 행정 등록 절차를 진행하고 있다고 전했으며, 지난해 11월 등록 절차를 마쳤다. 다만 경찰은 사후 등록과 별개로 기존 운영 과정의 위법성을 수사해 혐의가 인정된다고 판단, 김완선과 소속사 법인을 검찰에 송치했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr