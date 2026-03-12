사진=텐아시아DB

사진제공=넷플릭스

배우 김도훈이 예능에서 색다른 매력을 보여주며 시청자들의 눈길을 끌고 있다. 앞서 김도훈은 지난해 9월 티빙 오리지널 '친애하는 X'에서 호흡을 맞춘 김유정과 열애설 해프닝을 겪은 바 있다.김도훈은 넷플릭스 예능 '미스터리 수사단 시즌2'와 MBC '마니또 클럽'에 출연해 활약을 펼치고 있다. 먼저 지난 27일 공개된 '미스터리 수사단 시즌2'는 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결해 가는 어드벤처 추리 예능이다. 시즌1에 이어 수사단 멤버로 합류한 김도훈은 이야기의 세계관에 깊이 빠져드는 과몰입 플레이로 프로그램의 재미를 더했다. 예측 불가능한 상황과 미스터리한 장치들, 괴생명체와의 추격전 등 긴장감 넘치는 전개 속에서도 그는 스토리의 흐름을 적극적으로 따라가며 몰입도를 높였다.현재 방송 중인 '마니또 클럽'에서는 또 다른 분위기의 매력을 보여주고 있다. '마니또 클럽'은 '하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임'을 콘셉트로 한 언더커버 리얼 버라이어티로, 김도훈은 홍진경의 마니또로 활약했다. 그는 수제 핫팩 조끼를 제작하거나 맞춤형 휴대폰 케이스를 거대한 박스에 담아 전달하는 등 예상 밖의 이벤트로 재미를 더했다. "내일 봬요 누나"라는 유행어를 활용하며 홍진경의 궁금증을 고조시키는 한편 시청자들의 설렘을 자극하기도 했다.이처럼 강렬한 긴장감의 추리 예능과 따뜻한 공감의 힐링 예능을 오가며 서로 다른 매력을 보여주고 있는 김도훈. 두 프로그램에서 공통적으로 나타나는 것은 상황에 깊이 몰입하는 태도와 열정, 그리고 진심을 다하는 모습이었다. 이러한 진정성이 자연스럽게 시청자들의 공감을 이끌어내며 예능 속 그의 활약에 대한 호평으로 이어지고 있다.그간 '무빙', '친애하는 X', '나의 완벽한 비서', '유어 아너' 등 여러 드라마를 통해 인상적인 연기력을 보여주며 대중의 이목을 집중시킨 김도훈. 그는 예능을 통해 소탈하고 해맑은 매력까지 보여주며 팔색조 매력을 확장하고 있다.한편 김도훈은 tvN 드라마 '은퇴요원+관리팀' 촬영을 시작해 곧 작품을 통해 시청자들을 만날 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr