/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공 = TV CHOSUN ‘아빠하고 나하고’

방송인 전현무가 현주엽에 소신 발언을 했다.11일 방송된 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에는 현주엽이 아들 현준희를 위한 특별한 여행에 나섰다. 이른 새벽부터 떠난 아빠와 둘만의 여행에 준희는 “오랜만의 여행이라 즐겁고 설렌다. 낚시도 기대된다”며 미소를 보였다. 서해에 도착하자마자 현주엽은 아들과 함께 아침을 든든히 먹으며 오랜만에 식욕까지 돌아오고 활기찬 모습을 보였다.그런데 여행을 만끽할 준비를 한 준희 앞에 현주엽의 지인이자 전 씨름선수로 현재는 멸치잡이 배 선장이 된 홍명완이 등장했다. 홍 선장은 “오늘 파이팅 해야지. 작업복이 어디 있지?”라고 말해 준희를 혼란에 빠트렸다. 알고 보니 여행이 아니라 돈의 소중함과 노동의 가치를 알려줄 ‘체험 삶의 현장’이 준비된 것이었다. 앞서 준희는 아빠로부터 받은 용돈 10만원을 게임에 한 번에 탕진해 현주엽과 충돌한 바 있다.여행이 아니라 일일 ‘알바’가 준비된 사실에 준희는 “날 속인 거냐. 아침부터 든든하게 먹으라더니 갑자기 일을 시켜서 되게 화가 났다”며 배신감을 드러냈다. 전현무는 “거짓말 좀 하지 마라”라며 현주엽을 단속했고, 수빈도 “최악이다”라며 사기에 경악했다. 준희 앞에는 감태가 쌓여 있었고, 이를 박스에 담는 일이 주어졌다. 한 박스에 30~40kg에 달하는 양에 홍 선장은 “두 사람이 같이 하세요”라며 자연스럽게 현주엽까지 알바에 합류시켰다.현주엽은 “준희만 하는 줄 알았는데 같이 하라고 해서 당황했다”면서도 아들과 팀워크를 다지게 됐다. 추위와 무게에 현장은 곡소리가 이어졌고, 준희는 굳은 얼굴이었지만 끝까지 쉬지 않고 최선을 다해 일했다. 두 사람은 총 1,440kg의 감태 정리를 끝끝내 마쳤다. 현주엽은 “준희가 열심히 하는 모습을 보니 데리고 오길 잘했다”며 뿌듯해했다. 또 그는 “제가 30년 전 ‘체험 삶의 현장’에서 멸치잡이 배도 타보고 같이 일하면서, 운동도 어렵지만 그에 못지않게 힘든 일이 많다는 걸 알았다. 준희에게 살아있는 경험을 시켜주고 싶었다”며 사기 여행을 준비한 이유를 덧붙였다.2시간의 감태 작업이 끝나자, 현주엽 부자는 감태 뜨기 작업에 나섰다. 세심한 기술이 필요한 작업인 관계로, 두 사람은 홍 선장으로부터 “이렇게 뜨면 돈 물어내야 한다”며 쓴소리를 들었다. 너무 느린 작업 속도에 두 사람은 결국 감태 건조 작업으로 보직 변경을 당했다. 190cm가 넘는 거구의 두 사람은 허리를 연신 굽혀가며 작업에 몰두했다. 준희는 “이걸 팔아야 하고, 직원분들의 삶이 걸려있는 문제니까 민폐 끼치지 않게 열심히 해야겠다고 생각했다”고 진지하게 말했다.감태 알바가 끝나자 홍 선장은 “이제 바다 구경가자”며 현주엽 부자를 배에 태웠다. 그러나 버킷리스트인 바다 낚시를 기대하던 준희에게 홍 선장은 “굴 낚시하러 왔다”며 새로운 일을 주었다. 조업이 시작되자 준희는 “또 속았구나”라며 멘붕에 빠졌고, 낚시를 빙자한 굴 채취 알바 지옥에 다시 갇혔다. 이어 육지로 돌아온 현주엽 부자는 굴 선별 작업까지 하며 끝없는 노동을 이어갔다.전현무X한혜진은 “저건 낚시가 아니라 그냥 노동이다”라며 속아 넘어간 준희를 안타까워했다. 고생 끝에 홍 선장은 현주엽과 준희에게 알바비를 전하며 노동 지옥 해방을 선언했다. 8시간의 노동 끝에 준희는 82,560원을 벌었다. 인생 첫 수입을 손에 쥔 준희는 “가치를 창출하는 일을 하다 보니 ‘제가 되게 편하게 살고 있구나’ 싶었다. 아버지 덕분에 미리 일자리 체험을 할 수 있어서 고마웠다”며 힘들면서도 보람찬 하루를 마무리했다.TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'는 매주 수요일 밤 10시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr