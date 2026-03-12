'왕사남 1200만' 장항준 감독, 개명,귀화,성형 대신...커피차 이벤트[TEN포토+]

장항준 감독이 12일 서울 중구 프레스센터에서 열린 <왕과 사는 남자> 커피차 이벤트 행사에 참석하고 있다.'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품.유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했으며 지난 2월 4일 개봉해 31일 만에 1000만 관객을 동원하며 올해 최고의 흥행작으로 등극했다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr