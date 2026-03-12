사진=텐아시아 DB

사진=고윤정 SNS

가수 지드래곤(37)이 배우 고윤정(29)의 게시물에 '좋아요'를 눌렀다.고윤정은 지난 11일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 다양한 이모티콘들과 함께 약 18장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 고윤정이 프랑스 파리에서 열린 해외 명품 브랜드 C사의 여성복 컬렉션 쇼에 참석한 모습. 트위드 셋업을 착용한 그는 이날도 특유의 고급스러운 이미지를 뽐냈다. 특히 해당 게시물에 지드래곤이 '좋아요'를 눌러 눈길을 끌었다.지드래곤은 1988년생, 고윤정 1996년생이다.앞서 지드래곤은 자신이 속한 그룹 빅뱅에서 탈퇴한 멤버 탑의 최근 신곡 예고 게시물에도 '좋아요'를 눌러 뜨거운 관심을 받았다.한편 고윤정은 지난해 tvN 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의 생활'에 출연하며 안정적인 연기로 시청자들의 호평을 받았다.'언젠가는 슬기로울 전공의 생활'은 언젠가는 슬기로울 의사 생활을 꿈꾸는 레지던트들이 입덕부정기를 거쳐 성장해 나가는 과정을 담은 드라마다. 고윤정은 극 중 산부인과 레지던트 1년 차 오이영 역으로 분했으며, 마지막 회에서 2년 차로 성장했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr