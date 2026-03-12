사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 미니 3집 'DEADLINE' 발매를 맞아 중국과 일본에서 진행한 대규모 홍보 활동을 마쳤다.소속사 YG엔터테인먼트는 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(TME)과 손잡고 중국 20개 도시에서 진행한 앨범 출시 기념 행사가 마무리됐다고 12일 밝혔다. 이번 활동은 TME가 주관한 오프라인 홍보 중 가장 큰 규모로, 앨범 발매일에 맞춰 각 도시에서 다양한 프로그램이 운영됐다.닝보, 마카오, 선전, 중산, 포산 등 주요 지역의 랜드마크는 팀의 상징색인 분홍색 조명으로 꾸며졌다. 베이징과 상하이, 광저우 등 대도시 쇼핑몰에는 앨범 주제를 시각화한 대형 조형물이 설치됐으며, 타이틀곡 'GO'의 뮤직비디오가 대형 전광판을 통해 송출됐다.중국 내 5개 도시에서 운영된 임시 매장(팝업스토어)에는 많은 방문객이 몰렸다. 상하이 장원의 돌비 하우스 상하이에서는 입체 음향 기술과 대형 화면을 활용해 음악을 감상하는 공간을 마련했다. 해당 장소는 기술 체험과 한정판 기획 상품 판매를 결합해 운영됐다.일본에서도 관련 행사가 진행됐다. 도쿄 시부야에 마련된 임시 매장에는 개장 전부터 대기 인원이 모였으며 준비된 상품 일부가 매진되기도 했다. 현지에서는 전광판 광고와 대형 음반 판매점 협업 프로모션이 동시에 전개됐다.한편 블랙핑크의 미니 3집 'DEADLINE'은 한터차트 집계 기준 발매 첫 주에 177만 4577장이 팔려 국내 걸그룹 역대 최고 기록을 세웠다. 해당 음반은 영국 오피셜 차트와 미국 빌보드 메인 차트 상위권에도 진입하며 해외 시장에서도 성적을 내고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr