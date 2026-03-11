사진=텐아시아DB

사진제공=코미디TV

방송인 허경환이 새로운 예능 '안녕하세요, 거인인데요'에 합류한다. 앞서 허경환은 지난 3일 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 고정 출연자로 합류했다.오는 22일 방송되는 코미디TV 예능 '안녕하세요, 거인인데요'는 테크노 골리앗 최홍만과 허경환이 함께하는 먹방 프로그램이다. 프로그램은 압도적인 체격의 최홍만과 그를 모시는 전담 수발러 허경환이 등장해 거인의 입맛과 기력을 만족시킬 다양한 음식을 찾아 나서는 여정을 담는다. 두 사람은 매회 식당과 메뉴를 직접 경험하며 한 끼 식사가 완성되기까지의 과정과 솔직한 반응을 유쾌하게 풀어낼 예정이다.거대한 체격의 최홍만과 그를 챙기느라 분주한 허경환의 관계에서 오는 대비가 프로그램의 재미를 더한다. 말수는 적지만 음식 앞에서는 남다른 존재감을 보여주는 최홍만과 끊임없는 입담으로 분위기를 이끄는 허경환의 케미가 색다른 웃음을 예고한다.여기에 거인의 체격에서 오는 압도적인 먹방 스케일과 예상치 못한 상황들이 더해지며 기존 먹방 예능과는 또 다른 재미를 선사할 전망이다. 거대한 손과 음식의 크기에서 오는 독특한 비주얼은 물론, 두 사람이 만들어낼 유쾌한 상황들은 프로그램의 또 다른 관전 포인트라고.제작진은 "거인의 시선에서 펼쳐지는 색다른 먹방과 두 사람의 유쾌한 케미가 프로그램의 핵심"이라며 "최홍만과 허경환이 만들어낼 새로운 먹방 예능을 기대해 달라"고 말했다.'안녕하세요, 거인인데요'는 22일 오후 11시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr