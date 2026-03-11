사진=텐아시아DB

사진='살롱드립' 영상 캡처

'살롱드립' 박진영이 갓세븐 멤버들과 멱살잡이 싸움을 했던 비하인드를 털어놨다.10일 유튜브 예능 '살롱드립'에는 JTBC 새 드라마 '샤이닝'의 주인공 박진영, 김민주가 출연했다.아이돌그룹 갓세븐의 멤버이자 배우 박진영은 JYP의 수장인 박진영과 동명이인. 과거에는 '주니어'라는 예명을 사용했다가 현재는 본명으로 활동 중이다. 박진영은 "박진영 PD님과 이름이 같다. 선배님이 '넌 내 주니어'라며 이름을 지어줬다"고 말했다.하지만 박진영은 "나이가 들면서 '주니어'로 활동하기에는 고민이 생겼다. 고민하다가 제 이름을 쓰기로 했다"고 밝혔다. 장도연이 "그럼 '제가 박진영으로 활동할 테니 선배님이 시니어로 활동하시면 안 되냐'고 해보지 그랬냐"고 농담하자 박진영은 웃음을 터뜨렸다.장도연은 "갓세븐 멤버들과는 자주 연락하냐"고 질문했다. 박진영은 "카톡방이 있다. 그런데 자주 연락 안 한다. 연락 안 해도, 가족 느낌이니까. 가끔씩 잘 지내는지 체크한다"고 답했다.장도연은 "갓세븐이 신화, 슈퍼주니어만큼 많이 싸웠다더라"고 물었다. 박진영은 "맞다"고 인정했다. 그러면서 "안무하다가 툭툭 건드는 동작이 있는데, 처음엔 장난처럼 툭툭 치다가 점점 더 세게 했다. 맞은 사람은 기분 나빠서 더 세게 하고, 또 그걸 맞으면 더 세게 하고, 그렇게 커졌다"고 말했다.방송국 화장실에서 멱살을 잡고 싸우다가 무대에 올라갈 땐 아무 일 없었던 척 한 적도 있다고. 박진영은 "맞다. 화장실에서도 막 싸웠다"고 회상했다. 하지만 금방 화해한다고. 박진영은 "한 시간만 지나면 풀려있다. 가족 같다"며 "그렇게 다 싸우니 이제는 싸울 일도 없고 더 친해진 것 같다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr