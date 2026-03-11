배우 겸 가수 서인국이 2026년 팬미팅 투어를 통해 각국의 팬들을 만난다.
소속사 스토리제이컴퍼니 측은 지난 2월 15일 서인국의 2026 팬미팅 투어 ‘TWO SIDES’(투 사이즈)를 개최한다고 밝혔다.
이번 투어는 타이틀처럼 배우와 가수, 무대 위 아티스트와 일상 속 인간 서인국 등 그가 지닌 상반된 매력을 무대 위에서 입체적으로 풀어내는 프로젝트다.
특히 이번 투어는 슈퍼주니어, 백현 등 대형 K-POP 프로젝트를 성공적으로 이끌어온 더스퀘어이엔엠(THE SQUARE ENM)과 대형 시상식, 대학가요제 등의 방송 콘텐츠 및 서인국, 김종현, 지창욱, 황치열 등 다양한 아티스트의 공연과 팬미팅을 기획·제작해온 아이두이엔티(!DOENT)가 공동으로 총괄 기획을 맡았다.
더스퀘어이엔엠은 K-POP 글로벌 프로모션을 비롯해 앨범 판매, 팬 플랫폼 운영 등 아티스트 IP를 중심으로 한 통합 솔루션을 제공하는 IP 플랫폼 기업으로, 데이터 기반 시장 분석과 현지 맞춤형 공연 제작에 강점을 보여왔다.
투어의 첫 번째 장인 ‘TWO SIDES: PHASE 1’은 오는 3월 24일 멕시코를 시작으로 칠레, 브라질 등 남미 3개국에서 진행된다.
이어지는 차기 일정인 ‘PHASE 2’는 추후 순차적으로 공개될 예정이다. 서인국은 각기 다른 콘셉트의 코너 구성과 감각적인 VCR 연출을 통해 자신의 상반된 이미지와 서사를 하나의 완성도 높은 공연으로 담아낼 계획이다.
그간 드라마, 영화, 음반, 뮤지컬 등 장르를 가리지 않는 ‘올라운더’ 행보를 보여준 서인국은 이번 팬미팅을 통해 팬들과의 교감을 최우선으로 둔다.
한편, 서인국이 출연한 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’은 지난 6일 공개됐다. 그는 현재 tvN 새 드라마 ‘내일도 출근!’ 촬영에 한창이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
