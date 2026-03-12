그룹 앳하트/사진 제공=타이탄콘텐츠

그룹 앳하트 나현이 가수 겸 배우 아이유와 같은 멀티 엔터테이너가 되고 싶다는 꿈을 내비쳤다.앳하트는 지난 10일 텐아시아와 만나 새 디지털 싱글 'Butterfly Doors'(버터플라이 도어스)에 대해 다양한 이야기를 나눴다.나현은 지난 3일 한림연예예술고등학교 입학식에 참석해 연예과 18기 신입생이 됐다. 그는 고등학교에 입학한 소감으로 "재작년 입시를 준비하다가 소속사 오디션도 데뷔도 겹쳐서 지난해 입학을 못 했다. 학교도 입학해서 너무 기쁘다"고 했다. 그러면서 나현은 "그동안 연습생 생활하면서 보컬도 춤도 배웠으니 연기를 학교에서 배워보고 싶다. 아이돌 그룹 활동을 하다가 먼 미래 배우 활동도 하고 싶다"고 말했다.올해 한국 나이로 20살, 법적 성인이 된 멤버 미치, 봄, 아린, 케이틀린은 그 소감으로 "운전면허도 따고 찜질방에 10시 이후까지 있어 보고 싶다"고 입을 모아 말했다. 아린은 "원래 20살이 되면 바로 친구들이랑 술집에 가는 게 로망 아니냐. 그런데 우린 컴백 준비하느라 바빠 나중에 즐기기로 했다. 아직은 큰 변화는 모르겠지만 여러 로망이 있는 건 맞다"고 밝혔다.앳하트의 디지털 싱글 'Butterfly Doors'는 나만의 세계에 머물던 시선이 타인을 향해 확장되는 순간을 노래하는 곡이다. 이 곡은 팝 알앤비(R&B) 장르로 묵직한 808 베이스와 정교한 신스(전자음) 사운드가 특징이다. 앞서, 지난달 26일 발매된 선공개 싱글 'Shut Up'은 레트로한 펑크 분위기를 기반으로 한 팝 알앤비 곡이다. 찰나의 직관에 확신을 갖고 나아가겠다는 메시지를 당당하게 내세우고 있다.한편, 앳하트의 디지털 싱글 'Butterfly Doors'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr