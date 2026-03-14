지난해 공개된 '솔로지옥' 시즌4에 출연했던 박해린이 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에서 검도부 회장 강예린 역으로 등장해 시청자들의 눈길을 끌고 있다. 앞서 일부 연애 프로그램을 두고 출연자들이 사랑보다 인지도나 인기 상승을 목적으로 출연하는 것 아니냐는, 이른바 '연예인 등용문 논란'이 일었다.
'월간남친'은 현실에 지친 웹툰 PD 서미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 로망 실현 로맨틱 코미디다.
극 중 박해린이 연기한 강예린은 서은호(서강준)가 속한 대학교 검도부 회장으로, 뛰어난 검도 실력과 카리스마를 갖춘 인물이다. 단아하면서도 아름다운 비주얼로 주변의 시선을 모으며 캠퍼스에서도 존재감을 보여준다.
JYP 연습생 출신이라고 알려진 박해린은 공개된 스틸 속 검도복 차림으로 단정하고 차분한 분위기를 자아내며 캐릭터의 매력을 한층 끌어올렸다. 또렷한 눈빛과 단아한 미모가 어우러지며 극 중 강예린의 카리스마를 자연스럽게 보여준다.
극 중 강예린은 검도부에서 함께 활동하는 서은호와 관계를 형성하는 인물로, 두 사람 사이에 흐르는 묘한 분위기는 극의 긴장감을 더한다. 특히 서미래에게는 미묘한 긴장감을 불러일으키는 존재로 그려지며 세 인물 사이에서 형성되는 감정선 역시 또 다른 관전 포인트로 꼽힌다.
박해린은 캐릭터의 당당한 카리스마와 섬세한 감정선을 안정적인 연기로 풀어내며 강예린이라는 인물을 입체적으로 그려냈다는 평가를 받고 있다.
박해린은 최근 한일 합작 영화 '유령의 집'의 여자 주인공으로 캐스팅돼 촬영을 마쳤으며, 올 하반기 한국과 일본에서 동시 개봉을 앞두고 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
'월간남친'은 현실에 지친 웹툰 PD 서미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 로망 실현 로맨틱 코미디다.
극 중 박해린이 연기한 강예린은 서은호(서강준)가 속한 대학교 검도부 회장으로, 뛰어난 검도 실력과 카리스마를 갖춘 인물이다. 단아하면서도 아름다운 비주얼로 주변의 시선을 모으며 캠퍼스에서도 존재감을 보여준다.
JYP 연습생 출신이라고 알려진 박해린은 공개된 스틸 속 검도복 차림으로 단정하고 차분한 분위기를 자아내며 캐릭터의 매력을 한층 끌어올렸다. 또렷한 눈빛과 단아한 미모가 어우러지며 극 중 강예린의 카리스마를 자연스럽게 보여준다.
극 중 강예린은 검도부에서 함께 활동하는 서은호와 관계를 형성하는 인물로, 두 사람 사이에 흐르는 묘한 분위기는 극의 긴장감을 더한다. 특히 서미래에게는 미묘한 긴장감을 불러일으키는 존재로 그려지며 세 인물 사이에서 형성되는 감정선 역시 또 다른 관전 포인트로 꼽힌다.
박해린은 캐릭터의 당당한 카리스마와 섬세한 감정선을 안정적인 연기로 풀어내며 강예린이라는 인물을 입체적으로 그려냈다는 평가를 받고 있다.
박해린은 최근 한일 합작 영화 '유령의 집'의 여자 주인공으로 캐스팅돼 촬영을 마쳤으며, 올 하반기 한국과 일본에서 동시 개봉을 앞두고 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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