사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

차를 몰다 중앙분리대를 받고 도주한 배우 이재룡이 경찰 조사에서 음주 사실을 인정했다.9일 타 매체의 보도에 따르면 이재룡이 사고 다음 날인 7일, 경찰 조사에서 "소주 4잔을 마신 뒤 운전했고 중앙분리대에 살짝 부딪힌 줄 알았다"고 진술한 것으로 전해졌다.앞서 이재룡은 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받은 뒤 현장을 이탈했다. 이후 그는 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가, 이튿날인 7일 새벽 2시께 경찰에 붙잡혔다. 당시 이재룡의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 확인됐다.지금까지 이재룡은 경찰 조사에서 운전 당시 음주 사실을 부인하며 "지인 집에서 술을 마셨다"고 진술해 왔다. 그러나 최근 조사 과정에서 음주 사실을 인정하며 "소주 4잔을 마신 뒤 운전했다"고 시인한 것으로 전해졌다.한편 이재룡은 지난 2019년 만취 상태로 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에 송치된 바 있다. 그보다 앞선 2003년에는 서울 강남구 청담사거리 인근에서 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부해 입건됐고, 이로 인해 면허가 취소되기도 했다.이재룡의 반복된 음주 논란에 배우자인 유호정에게도 시선이 쏠리고 있다. 유호정은 지난 1월 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'로 11년 만에 안방극장에 복귀했다. 그러나 남편의 음주 논란이 도마 위에 오르며 그의 복귀 행보에도 여파가 이어지는 분위기다.앞서 유호정은 SBS 예능 '힐링캠프'에 출연해 결혼 초 부부 갈등의 원인이 남편의 술 문제였다고 털어놓은 바 있다. 당시 그는 "결혼 후 1년 정도는 계속 다퉜는데 이유가 술이었다"고 밝혔다. 또 유호정은 이재룡의 잦은 음주로 인해 집을 나간 적도 있었다는 일화를 공개하기도 했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr