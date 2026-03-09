사진=텐아시아DB

천만 영화에 등극한 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독이 영월 단종문화제에 참석한다.9일 영월군과 영월문화관광재단에 따르면 제59회 단종문화제는 오는 4월 24일부터 26일까지 세계유산인 영월 장릉과 청령포, 동강 둔치 일원에서 개최된다. 이번 축제는 '왕의 귀환, 희망의 서막'이라는 슬로건으로, 조선 6대 임금 단종의 역사와 서사를 다양한 문화 콘텐츠로 풀어낼 예정이다.특히 단종의 이야기를 다룬 '왕과 사는 남자'가 천만 영화에 등극하는 등 크게 흥행하면서 단종과 영월에 대한 관심이 뜨거운 상황. 관광객도 부쩍 늘었다. 영월군에 따르면 올해 1월 1일부터 3월 8일까지 청령포와 장릉을 찾은 관광객은 약 11만 명으로 집계됐다. 지난해 6월 10만 명을 달성한 것과 비교하면, 약 3개월이나 앞당겨졌다.이에 올해 단종문화제에 대한 관심도 예년보다 높아졌다. 영월군은 이러한 분위기를 단종문화제까지 이어갈 계획이다. 특히 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독은 오는 4월 24일 단종문화제 개막일에 맞춰 영월을 찾는다. 장 감독은 '영월 아카데미'에서 단종 관련 강연을 진행한 뒤 개막식에도 참석할 계획이다. 영화에서 단종 역을 맡은 배우 박지훈은 영상을 통해 단종문화제 홍보에 동참하기도 했다. 유해진, 유지태 등 또 다른 출연 배우들은 단종문화제 참석을 위해 일정을 논의 중인 것으로 알려졌다.단종문화제는 조선 제6대 임금인 단종의 고혼과 충신들의 넋을 축제로 승화시킨 영월의 대표적인 향토문화제이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr