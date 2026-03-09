사진=텐아시아 DB

배우 박혜수가 데뷔 때부터 약 11년간 동행해온 소속사와 계약을 종료한 가운데, 현재 개인 카페를 운영 중이라는 소식이 전해졌다.지난 8일 소속사 고스트스튜디오 측은 "최근 박혜수와 전속계약이 종료되었으며, 논의 끝에 재계약을 하지 않기로 했다"고 밝혔다.박혜수는 2015년 고스트스튜디오의 전신인 심엔터테인먼트와 전속계약을 체결한 뒤, 약 11년간 동행해 왔다.현재 박혜수는 연예계 활동 대신 개인적인 사업에 집중하고 있는 것으로 알려졌다. 그는 경기도 파주시에 위치한 한 카페를 개업해 직접 운영 중인 것으로 전해졌다.고려대학교 출신 박혜수는 2014년 오디션 프로그램 'K팝스타'를 통해 처음 얼굴을 알렸다. 이후 2015년 드라마 '용팔이'로 데뷔해 '청춘시대', '내성적인 보스', '사임당 빛의 일기' 등에 출연했다. 영화 '당신, 거기 있어줄래요', '스윙키즈', '삼진그룹 영어토익반' 등 굵직한 작품에 이름을 올리기도 했다.그러나 2021년 불거진 '학교폭력 가해 의혹'으로 활동에 제동이 걸렸다. 당시 소속사 측은 허위 사실이라며 법적 대응을 시사했다. 그러나 이 여파로 드라마 '디어엠'은 편성이 무기한 연기됐다가 2017년 '사임당, 빛의 일기' 이후 8년 만인 지난해 4월 전파를 탔다. 또 논란 2년 만에 2023년 독립영화 '너와 나'를 통해 스크린에 복귀하며 활동 재개 의지를 보였으나, 이후 연기 행보는 보이지 않고 있는 상태다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr