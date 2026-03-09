사진=텐아시아DB

사생활 구설에 휘말린 뒤 '용감한 형사들'에서 잠정 하차한 배우 이이경이 결국 작별 소식을 알렸다.9일 티캐스트 E채널 측은 '용감한 형사들5'가 오는 27일 첫 방송된다고 밝혔다. '용감한 형사들'은 범죄에 맞서 국민의 안전한 일상을 지켜온 형사들이 직접 발로 뛰어 해결한 실제 사건을 바탕으로, 수사 과정을 생생하게 전하는 범죄 예능 프로그램이다.'용감한 형사들5'는 새 시즌을 맞아 MC 김선영, 이이경과는 시즌 4를 끝으로 작별을 고한다. 오랜 시간 '용감한 형사들'을 지켜온 안정환, 권일용과 함께 곽선영, 윤두준이 새로운 MC로 합류한다. 탄탄한 연기력과 개성 있는 캐릭터로 사랑 받고 있는 곽선영은 냉철한 사건 분석을, 그룹 하이라이트의 멤버이자 배우로 활약 중인 윤두준은 열정 넘치는 활약을 펼칠 것으로 기대를 모은다.'용감한 형사들5'는 오는 27일 오후 9시 50분에 첫 방송되며 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다. 웹 예능 '형수다2'는 매주 금요일 오후 7시 유튜브 채널 '형사들의 수다'를 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr