[공식] 이름 바꾸고 1년 만에 돌아온다…시즌3는 서바이벌, 재수생 100명 참가 ('티처스3')

사진제공=채널A

채널A 예능 ‘티처스’가 시즌 3로 돌아온다. 새롭게 단장하고 돌아온 ‘티처스3’는 기존 포맷에서 한 단계 확장된 입시 서바이벌 리얼리티 '성적을 부탁해 티처스'에서 ‘티처스3 : 재수전쟁’으로 타이틀을 바꿔 시청자를 찾을 예정이다.‘티처스3 : 재수전쟁’은 인생 마지막 수능에 도전하는 재수생 100명이 참가해 다양한 미션과 경쟁을 통해 최종 우승자를 선발하는 입시 서바이벌 리얼리티다. 최고의 일타 강사진이 1대 1 밀착 코칭을 진행하며, 수능까지 이어지는 치열한 학습 과정과 성적 변화, 재수생들의 현실적인 고민과 성장 스토리를 밀착 관찰 형식으로 담아낼 예정이다.이에 채널A는 오늘(9일)부터 ‘티처스3 : 재수전쟁’에 도전할 참가자를 공개 모집을 시작한다. 지원 자격은 대학 진학을 목표로 2027학년도 대학수학능력시험에 응시할 수 있는 재수생이라면 누구나 지원할 수 있다. 군수생과 만학도 등 다양한 사연을 가진 도전자들의 참여도 기다린다.‘티처스’는 공부와 성적이 고민인 학생과 가족에게 대한민국 최고의 강사진이 직접 맞춤 솔루션을 제공해 성적 향상을 돕는 에듀 솔루션 버라이어티다. 지난 시즌 다양한 사연을 가진 학생들이 학습 전략과 멘탈 관리, 학습 습관 개선을 통해 성적 상승을 이뤄가는 과정을 담아내며 시청자들의 공감과 응원을 이끌어내며 큰 사랑을 받았다.‘티처스3 : 재수전쟁’은 2026년 방송을 목표로 제작될 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr